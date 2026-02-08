Российскую вакцину от ротавируса разрешили вводить взрослым для профилактики

Отечественную вакцину от ротавируса «Гам-VLP-рота» разрешили вводить взрослым и подросткам для профилактики.

Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Об этом ТАСС рассказала руководитель отдела молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики центра, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Татьяна Гребенникова.

Для взрослых и подростков предусмотрена ревакцинация, когда препарат вводится один раз. Оптимальная антигенная нагрузка составляет 60 микрограмм вирусоподобных частиц в дозе вакцины.

Для детей предусмотрено трехкратное введение вакцины.

По словам Гребенниковой, клинические испытания проводили для взрослых, а также разных возрастов детей. Все испытания успешно завершились.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщала, что вакцина от ротавируса готова к выпуску. Ожидается, что появится в пользовании они до конца года.

