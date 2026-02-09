Как худеть, если нет сил на фитнес

Что делать, чтобы получить результат, когда сил на поход в зал просто нет.
По словам эксперта, некоторым просто не хватает энергии даже на элементарные вещи, а на спорт не остается времени и сил. Чтобы решить проблему, важно прислушаться к своим предпочтениям и найти тот вариант спорта, который нравится конкретному человеку.
Один из новых подходов — работа с телом на аппаратах БМС Назарова. В этом случае можно работать с отдельными зонами — бёдрами, животом, спиной, — не перегружая суставы и сердце. Эффект подтверждается и исследованиями. Так, при выполнении статических виброупражнений в течение двух часов отмечается заметный рост подвижности плечевых суставов.
После регулярной практики мышцы приходят в естественный тонус, осанка улучшается, уходит лишнее напряжение и отеки.