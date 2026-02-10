Онколог Борисов рассказал, какие виды рака чаще всего возвращаются

Эксперт поделился, какие виды опухолей чаще всего рецидивируют.
Борисов напомнил, что специфика заболевания в клетках, которые не могут прекращать свой рост и деление. Важно и уточнить, что значит «чаще возвращаются». По словам эксперта, если число заболевших меньше, то и число рецидивов будет не так велико по сравнению с теми формами рака, которые встречаются чаще.
Стоит и учитывать тот факт, что раковые клетки могут циркулировать по телу, если речь идет о рецидиве после операции. По этой причине рак может осесть в удаленном месте и вырасти в новую опухоль.
С раком продолжают бороться, создавая все новые вакцины. Ранее стало известно, что Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата, используемого для лечения онкологии кишечника, гортани, языка и опухолей полости носа.