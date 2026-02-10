Минздрав РФ разрешил применять мРНК-вакцину для терапии меланомы

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на применение мРНК-вакцины для терапии меланомы.
Производителем вакцины выступил НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России. Препарат разработан совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России и НМИЦ радиологии Минздрава России.
Лекарство будут применять после удаления метастатических очагов у взрослых пациентов и с меланомой кожи IIB-IV стадии (после) в комбинации с ингибитором PD-1. Препарат создают для конкретного пациента.
Мойка78 ранее рассказывала, какие виды рака чаще всего возвращаются. Меланома – в этом списке.
4 февраля сообщалось, что в России разработали отечественную вакцину от ротавируса, вскоре она будет выпущена. Тем временем бесплатная вакцина от менингококка может появиться в стране уже в 2027 году.
Хорошие новости и по ВПЧ. Россияне смогут бесплатно привиться от этого вируса уже в 2027 году.