В России предлагают обследовать родивших женщин на наличие депрессии

В Госдуме предложили расширить медобследование женщин в первый год после родов, включив в обязательный осмотр пункт о выявлении депрессии.
Инициатива проводить дополнительное расширенное медицинское обследование женщин после родов направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно идее, предлагается утвердить организацию двух дополнительных профилактических осмотров женщин после родов – на 3-м и на 12-м месяце после появления малыша на свет.
При этом медики обязательно должны будут не только измерить артериальное давление, оценить уровень гемоглобина и глюкозы, но и оценить, не возникла ли у матери депрессия.
Сейчас после выписки мать получает только плановый визит к акушеру-гинекологу в первые 1–2 месяца после родов.
Мойка78 рассказывала, как обычному человеку выявить депрессию. Первый признак – плохое настроение, подавленное состояние и перманентное недовольство собой.
Зимой депрессия частый спутник россиян. Помочь могут особые витамины.