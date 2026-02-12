Автомобильная аптечка в 2026 году: что обязательно должно быть у уверенного водителя

От /

Автомобильная аптечка — предмет, который всегда вызывает вопросы у водителей: обязана ли она быть в машине, что именно должно входить в её комплект и какие требования к этой аптечке действуют прямо сейчас.

Фото: Мойка78
Состав автомобильной аптечки в России регулируется Министерством здравоохранения. В 2024 году ведомство утвердило новый перечень обязательных компонентов, который действует до 1 сентября 2030 года. Эти требования вступили в силу 1 сентября 2024 года, но сами аптечки, собранные по старым правилам, разрешено использовать до истечения срока годности, но не позже 1 сентября 2027 года. Стоит подчеркнуть: аптечка предназначена не для медицинского комфорта водителя(например, как средство для облегчения головной боли), а исключительно для оказания первой помощи при ДТП и экстренных ситуациях в пути.

Нужна ли аптечка и есть ли штрафы

С 1 сентября 2023 года из перечня неисправностей и условий, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, исключили обязательное наличие аптечки. Это значит, что инспектор ГИБДД уже не может снять автомобиль с учёта или выписать штраф только из-за отсутствия аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки. Однако эксперты подчёркивают, что несмотря на отсутствие административной ответственности, аптечка по-прежнему остаётся важной для безопасности в дороге.

Обязательный состав аптечки

Фото: Мойка78
Пересмотренный Минздравом список ориентирован на современные требования к оказанию первой помощи. В отличие от старых аптечек, которые могли содержать лекарства и разнообразные перевязочные материалы, сейчас аптечка должна содержать определённые медицинские изделия, которые пригодятся именно при ДТП или тяжелых травмах, — без лекарственных препаратов.
Основные обязательные компоненты автомобильной аптечки.

Медицинские изделия:

  • Медицинские нестерильные маски — 2 штуки
  • Нестерильные медицинские перчатки (не менее размера М) — 2 пары
  • Устройства для проведения искусственного дыхания «рот-в-рот» — 2 штуки
  • Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения — 1 штука

Бинты:

  • Марлевый медицинский бинт размером не менее 5 м × 10 см или фиксирующий эластичный бинт не менее 2 м × 10 см — 3 штуки
  • Марлевый медицинский бинт размером не менее 7 м × 14 см или эластичный бинт не менее 2 м × 14 см — 3 штуки
  • Стерильные медицинские салфетки (не менее 16 × 13 см) — 2 упаковки по 10 шт.
  • Лейкопластырь рулонный фиксирующий размером не менее 2 × 500 см — 1 рулон
  • Ножницы для разрезания материалов и тканей — 1 штука
  • Изотермическое спасательное покрывало (одеяло) размером не менее 160 × 210 см — 1 штука

Вспомогательные предметы:

  • Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки
  • Блокнот формата не менее A7
  • Черный или синий маркер (или карандаш)
  • Футляр или сумка для хранения аптечки ([РБК][5])

Отличия от прежнего набора

Самое главное отличие современного состава аптечки от старого — фокус на средствах оказания первой помощи, не включающих лекарства. Раньше в аптечке могли присутствовать антисептики, обезболивающие, сердечные препараты и прочие медикаменты. Сейчас этот подход изменён: комплект должен состоять из предметов, которые помогают остановить кровотечение, обеспечить дыхание и базовую помощь при травмах.

Также нововведение состоит не в полном запрете старых аптечек, а в переходном периоде: старые аптечки по старому составу можно использовать до 1 сентября 2027 года, даже если они были собраны до 2024 года — при условии, что срок годности их элементов ещё не истёк.

Часто задаваемые вопросы

Водитель. Фото: pxhere

Можно ли самостоятельно комплектовать аптечку по своему усмотрению?

Да, водитель может добавить дополнительные элементы (например, термометр или лекарственные средства), но только предметы, указанные в официальном перечне, считаются обязательными для первого набора.

Что делать со старой аптечкой?

Если аптечка была собрана до 1 сентября 2024 года, её использование допускается до истечения срока годности, но не позже 1 сентября 2027 года. После этого все аптечки в машине должны соответствовать обновлённому составу.

Есть ли требования для такси или пассажирских автобусов?

Требования к аптечкам по составу едины для всех со стандартными легковыми и грузовыми транспортными средствами. Исключение составляет количество аптечек в зависимости от пассажирских мест — например, в автобусах с большим числом мест может требоваться несколько комплектов.

Прокрутить вверх