Автомобильная аптечка в 2026 году: что обязательно должно быть у уверенного водителя

Автомобильная аптечка — предмет, который всегда вызывает вопросы у водителей: обязана ли она быть в машине, что именно должно входить в её комплект и какие требования к этой аптечке действуют прямо сейчас.
Нужна ли аптечка и есть ли штрафы
С 1 сентября 2023 года из перечня неисправностей и условий, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, исключили обязательное наличие аптечки. Это значит, что инспектор ГИБДД уже не может снять автомобиль с учёта или выписать штраф только из-за отсутствия аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки. Однако эксперты подчёркивают, что несмотря на отсутствие административной ответственности, аптечка по-прежнему остаётся важной для безопасности в дороге.
Обязательный состав аптечки
Основные обязательные компоненты автомобильной аптечки.
Медицинские изделия:
- Медицинские нестерильные маски — 2 штуки
- Нестерильные медицинские перчатки (не менее размера М) — 2 пары
- Устройства для проведения искусственного дыхания «рот-в-рот» — 2 штуки
- Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения — 1 штука
Бинты:
- Марлевый медицинский бинт размером не менее 5 м × 10 см или фиксирующий эластичный бинт не менее 2 м × 10 см — 3 штуки
- Марлевый медицинский бинт размером не менее 7 м × 14 см или эластичный бинт не менее 2 м × 14 см — 3 штуки
- Стерильные медицинские салфетки (не менее 16 × 13 см) — 2 упаковки по 10 шт.
- Лейкопластырь рулонный фиксирующий размером не менее 2 × 500 см — 1 рулон
- Ножницы для разрезания материалов и тканей — 1 штука
- Изотермическое спасательное покрывало (одеяло) размером не менее 160 × 210 см — 1 штука
Вспомогательные предметы:
- Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки
- Блокнот формата не менее A7
- Черный или синий маркер (или карандаш)
- Футляр или сумка для хранения аптечки ([РБК][5])
Отличия от прежнего набора
Также нововведение состоит не в полном запрете старых аптечек, а в переходном периоде: старые аптечки по старому составу можно использовать до 1 сентября 2027 года, даже если они были собраны до 2024 года — при условии, что срок годности их элементов ещё не истёк.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли самостоятельно комплектовать аптечку по своему усмотрению?
Да, водитель может добавить дополнительные элементы (например, термометр или лекарственные средства), но только предметы, указанные в официальном перечне, считаются обязательными для первого набора.
Что делать со старой аптечкой?
Если аптечка была собрана до 1 сентября 2024 года, её использование допускается до истечения срока годности, но не позже 1 сентября 2027 года. После этого все аптечки в машине должны соответствовать обновлённому составу.
Есть ли требования для такси или пассажирских автобусов?
Требования к аптечкам по составу едины для всех со стандартными легковыми и грузовыми транспортными средствами. Исключение составляет количество аптечек в зависимости от пассажирских мест — например, в автобусах с большим числом мест может требоваться несколько комплектов.