Минздрав ускорил процесс лечения туберкулеза в России

Министерство здравоохранения России утвердило новый стандарт лечения туберкулеза.
Согласно новому регламенту, подразумевается максимальный отказ от инъекционных препаратов (капреомицина, амикaцина) на поздних этапах лечения в пользу новых пероральных лекарств (бедаквилин, линезолид, деламанид и другие).
Повысили и приоритет компьютерной томографии (КТ) высокого разрешения по сравнению с классической рентгенографией. Еще одно новшество – внедрение новых диагностических алгоритмов, например, использование молекулярно-генетических тестов как для первичной диагностики, так и для контроля эффективности лечения.
Также ведомство не так давно утвердило девять схем амбулаторного лечения коронавирусной инфекции. Выбор конкретной схемы врач выбирает в индивидуальном порядке, учитывая состояние больного.
При этом критерии госпитализации пациентов с ковидом также определены.