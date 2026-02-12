Минздрав ускорил процесс лечения туберкулеза в России

Министерство здравоохранения России утвердило новый стандарт лечения туберкулеза.

Новый стандарт заработал с февраля и заменил аналогичный от 2023 года. Главные пункты документа – уточнение обязательного и дополнительного перечня процедур. Какие-то были исключены, а какие-то инструменты – добавлены.

Согласно новому регламенту, подразумевается максимальный отказ от инъекционных препаратов (капреомицина, амикaцина) на поздних этапах лечения в пользу новых пероральных лекарств (бедаквилин, линезолид, деламанид и другие).

Вместо до сих пор действующих сроков лечения в 18-24 месяца подразумевается полное излечение за 6-9 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Повысили и приоритет компьютерной томографии (КТ) высокого разрешения по сравнению с классической рентгенографией. Еще одно новшество – внедрение новых диагностических алгоритмов, например, использование молекулярно-генетических тестов как для первичной диагностики, так и для контроля эффективности лечения.

До этого Минздрав брался за больных гриппом. Пациентам в конце января урезали среднюю продолжительность лечения. Теперь стандарт медпомощи предусматривает 9 дней терапии вместо 15.

Также ведомство не так давно утвердило девять схем амбулаторного лечения коронавирусной инфекции. Выбор конкретной схемы врач выбирает в индивидуальном порядке, учитывая состояние больного.

При этом критерии госпитализации пациентов с ковидом также определены.

