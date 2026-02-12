Больничные листы разрешили закрывать через Max

Врачам разрешили дистанционно закрывать больничные россиян, используя для этого национальный мессенджер Мах.
В документе Минздрава РФ указано, что при необходимости уточнения состояния пациента врач может принять решение об очном осмотре. Однако медик также может проверить состояние пациента, не приглашая его на прием. Об этом сообщает ТАСС.
Продлить больничный через Мах не выйдет. Для этого пациенту все же придется прийти на осмотр к врачу.
Использовать Мах при закрытии больничного можно при формировании листка по уходу за больным членом семьи, а также при карантине и при угрозе заразных заболеваний.
Россиянам в январе заявили, что максимальный размер выплат по больничному в России в 2026 году за неделю болезни составит 47 791 рубль. За день максимальную выплату по больничному установили в 6 827 рублей.
Мойка78 также подробно рассказывала, как оплачивается и рассчитывается больничный в 2026 году.