В неонатальный скрининг могут добавить еще одно редкое заболевание

Миодистрофию Дюшенна могут включить в неонатальный скрининг новорожденных.

Об этом рассказала на ХХVII Конгрессе педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова. По ее словам, включение указанного редкого заболевания в неонатальный скрининг планируется в перспективе.

Кроме того, в последующие годы перечень могут дополнить еще пять редких заболеваний, передает ТАСС.

В данный момент программа неонатального скрининга в России включает проверку на 36 различных заболеваний. В Петербурге — 37. Малышей Северной столицы с весны 2025 года проверяют в том числе на наследственную болезнь обмена веществ — дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Этот недуг способен привести к тяжелым неврологическим нарушениям, в том числе к ДЦП-подобным параличам и утрате функций головного мозга.

В целом, в список входят пять классических заболеваний, по которым скрининг проходил всегда: врождённый гипотиреоз, муковисцидоз, фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, галактоземия. Позднее в перечень включили критически важные патологии: спинальная мышечная атрофия (СМА), первичные иммунодефициты, а около 30 видов наследственных болезней: нарушения обмена аминокислот (например, болезнь «кленового сиропа», тирозинемия), нарушения обмена органических кислот (глутаровая ацидурия, метилмалоновая ацидурия), нарушения окисления жирных кислот (дефицит VLCAD, MCAD и другие).

Все выявленные заболевания либо поддаются лечению, либо позволяют скорректировать их симптомы и последствия.

В декабре минувшего года глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что в рамках совершенствования системы раннего выявления заболеваний у детей министерство планирует с 2026 года добавить в неонатальный скрининг еще две патологии. Какие именно не уточнялось.
