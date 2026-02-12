Медики Педиатрического университета спасли почку младенца из Калининграда

Врачи Педиатрического университета сохранили почку еще не родившемуся плоду, мать приехала ради спасения ребенка из Калининграда.
Для 30-летней матери беременность была вторая, но возникли осложнения. У плода диагностировали тяжёлый гидронефроз — без вмешательства почка ребенка бы погибла ещё в утробе.
В результате медики провели консилиум и по его итогам установили в плод специальный шунт для оттока мочи. Позднее – 20 ноября специалисты успешно провели внутриутробную операцию на 32-й неделе беременности.
Боролись и за материнское здоровье. Терапия позволила удалось купировать холестаз и избежать преждевременных родов.
В результате у матери родился малыш на 38 неделе. Жительница Калининграда подчеркнула, что профессионализм врачей вуза позволил избежать повторения ситуации с первыми родами, когда пациентке пришлось делать экстренное кесарево сечение на 32-й неделе, так как состояние ребёнка ухудшалось.
Медики выполнили ему малышу уже вторую операцию – лапароскопическую пластику пиелоуретрального сегмента правой почки.
Детский хирург Перинатального центра СПбГПМУ Роман Ти отметил, что без внутриутробной операции почка малыша была бы погибшей уже про его появлении на свет.
Ректор Педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов отметил, что данный случай ярко иллюстрирует возможности мультидисциплинарного подхода к ведению сложных пациентов.