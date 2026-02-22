Как подготовиться к сезону аллергий

Примерно каждый четвёртый житель России сталкивается с сезонной аллергией, проявляющейся повышенной чувствительностью к пыльце. Избавиться от этой болезни навсегда нельзя, однако есть способы существенно облегчить состояние в период активного цветения.

Фото: PxHere

Откуда берется сезонная аллергия

Сезонная аллергия, известная как поллиноз, представляет собой реакцию организма на пыльцу растений. У людей, страдающих данным видом аллергии, контакт с пыльцой провоцирует появление характерных симптомов: заложенность носа, частое чихание и раздражение слизистой оболочки глаз.

Фактически, причиной возникновения сезонной аллергии является сбой в работе иммунной системы. Она воспринимает абсолютно безопасные белковые компоненты пыльцы как вредоносные микробы. Из-за этого взаимодействия иммунная система продуцирует антитела, вызывая воспалительный процесс, сходный с симптомами обычной респираторной инфекции. Организм активизирует защитные механизмы, пытаясь бороться с несуществующей угрозой.
Береза. Фото: Pxhere

Наиболее распространенным пыльцевым аллергеном в центральной части России считается береза. Помимо нее, жители региона часто реагируют на пыльцу ольхи, лещины, сосны, дуба, тополя, ивы, вяза, ясеня, клена и даже ели. К дополнительным источникам сезонной аллергии относятся цветущие злаки, луговые травы и растения-сорняки.

Чем опасна сезонная аллергия

Аллергический ринит способен прогрессировать до более серьезных состояний, включая развитие бронхиальной астмы, возникновение отека Квинке либо анафилактического шока. Если игнорировать необходимое лечение и профилактические меры, эффективность антигистаминных препаратов снижается, вследствие чего пациент становится восприимчивым к новым видам аллергенов.

Как подготовиться к сезону аллергий

Рекомендуется начать прием назначенных врачом лекарств примерно за две недели до начала периода цветения конкретного растения, являющегося источником вашей аллергии. Такая мера позволит заранее подготовить организм и минимизировать проявления неприятных симптомов в пиковый период распространения пыльцы.
Фото: Мойка78

Для точного расчета сроков профилактического приема антигистаминных препаратов полезно ознакомиться с региональным календарем цветения аллергенных растений, доступным онлайн или в специализированных источниках.

Устроить гипоаллергенный быт

Чтобы снизить влияние сезонной аллергии и улучшить общее самочувствие, важно соблюдать специальные гигиенические рекомендации.

Основные правила:

  • Меняйте одежду. Возвращаясь домой ,переоденьтесь, положив уличную одежду в герметичный пакет или отправьте её сразу в стирку. Не забудьте помыть подошву обуви.
  • Сразу же после возвращения с улицы обязательно примите тёплый душ, уделяя внимание волосам, чтобы смыть осевшие частицы пыльцы.
  • Старайтесь избегать сигаретного дыма, автомобильных выхлопов и резких ароматов, поскольку они усиливают воспаление слизистых оболочек.
  • Регулярно очищайте нос и глаза специальным солевым раствором, особенно после прогулок на свежем воздухе.
  • Устраните любые мелкие зазоры и трещины в окнах и дверях, предотвращая попадание пыли и пыльцы внутрь помещения.
  • Проводите влажную уборку дома минимум два-три раза в неделю.
  • Минимизируйте количество пылесборников. Избавьтесь от старых ковров, лишней мягкой мебели, большого количества книг и декоративных элементов интерьера, накапливающих пыль и пыльцу.
  • Чаще проводите стирку одежды и постельного белья. Сушите белье исключительно внутри квартиры, чтобы предотвратить оседание пыльцы с улицы.

Поддерживаем чистоту в салоне автомобиля

Фото: pxhere

Чтобы обезопасить себя от обострений сезонной аллергии во время поездок на автомобиле, важно поддерживать порядок и правильный уход за салоном транспортного средства.

Ключевые советы:

  • Используйте автомобильные моющие средства с минимально выраженным ароматом.
  • Периодически (дважды в год) заказывайте профессиональную химчистку салона машины.
  • Меняйте воздушный фильтр климатической установки каждые 2–3 месяца, еще чаще — в периоды интенсивного цветения растений.
  • Используйте резиновые напольные покрытия вместо ворсистых ковриков, так как первые менее подвержены накоплению аллергенов, загрязнений и посторонних запахов.
  • Удалите все искусственные ароматизаторы воздуха, скрывающие неприятные запахи. Они содержат большое количество агрессивных химических соединений, способных негативно повлиять на здоровье аллергиков. Вместо этого используйте натуральные освежители воздуха, эффективно нейтрализующие нежелательные запахи.

Что такое АСИТ-терапия

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) — инновационный терапевтический подход, направленный на устранение основной причины аллергических реакций, таких как риниты и астма, а не только подавление симптомов.

Суть метода — пациенту постепенно вводятся дозы аллергена, взывающего болезнь, постоянно повышая дозы. Так иммунитет со временем адаптируется к нему.

Данный способ признан наиболее эффективным («золотым стандартом») среди методов терапии аллергических патологий, он обеспечивает продолжительные периоды ремиссии. Однако курс длится долго — до 3-5 лет.

АСИТ проводится строго под наблюдением врача-аллерголога, так как метод требует индивидуального подхода к каждому пациенту

Что такое и АЛТ-терапия

Фото: abn.agency

Аутолимфоцитотерапия (АЛТ) — это метод лечения аллергии, основанный на использовании собственных лимфоцитов пациента, выделенных из венозной крови. Их вводят подкожно или эндоназально. Метод «перенастраивает» иммунную систему, снижая чувствительность к аллергенам, применяется у детей с 5-6 лет и взрослых.

Применяется при:

  • поллинозе (аллергия на пыльцу),
  • бытовой аллергии (пылевые клещи),
  • эпидермальной (животные),
  • грибковой, пищевой, а также холодовой аллергии,
  • крапивнице,
  • астме.
Главные преимущества: высокая безопасность, возможность лечения поливалентной аллергии (на несколько видов аллергенов сразу), короткий курс (3-4 недели, 6-8 процедур).

Когда появится вакцина от аллергии

Согласно последним данным, временная регистрация вакцины, предназначенной для борьбы с аллергией на пыльцу березы, планируется во втором квартале 2026 года. На сегодняшний день активно продолжается набор добровольцев для участия в третьем этапе клинических испытаний препарата.

Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Как сообщали в ФМБА, уникальность вакцины состоит в особом составе: препарат основан на выделенном компоненте аллергена, из которого удалены элементы, провоцирующие саму аллергию.

Режим введения вакцины предусматривает однократную инъекцию объемом 80 мкг вещества каждые четыре недели. Результаты предварительных тестов показывают, что около 25% вакцинированных пациентов полностью избавились от признаков аллергии.

Остальные участники эксперимента отметили значительное снижение интенсивности проявлений симптомов аллергии — показатели уменьшились почти в шесть раз. Ни у кого из участников исследования не наблюдалось тяжелых форм аллергических реакций.

