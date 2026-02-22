Примерно каждый четвёртый житель России сталкивается с сезонной аллергией, проявляющейся повышенной чувствительностью к пыльце. Избавиться от этой болезни навсегда нельзя, однако есть способы существенно облегчить состояние в период активного цветения.
Откуда берется сезонная аллергия
Сезонная аллергия, известная как поллиноз, представляет собой реакцию организма на пыльцу растений. У людей, страдающих данным видом аллергии, контакт с пыльцой провоцирует появление характерных симптомов: заложенность носа, частое чихание и раздражение слизистой оболочки глаз.
Наиболее распространенным пыльцевым аллергеном в центральной части России считается береза. Помимо нее, жители региона часто реагируют на пыльцу ольхи, лещины, сосны, дуба, тополя, ивы, вяза, ясеня, клена и даже ели. К дополнительным источникам сезонной аллергии относятся цветущие злаки, луговые травы и растения-сорняки.
Чем опасна сезонная аллергия
Аллергический ринит способен прогрессировать до более серьезных состояний, включая развитие бронхиальной астмы, возникновение отека Квинке либо анафилактического шока. Если игнорировать необходимое лечение и профилактические меры, эффективность антигистаминных препаратов снижается, вследствие чего пациент становится восприимчивым к новым видам аллергенов.
Как подготовиться к сезону аллергий
Для точного расчета сроков профилактического приема антигистаминных препаратов полезно ознакомиться с региональным календарем цветения аллергенных растений, доступным онлайн или в специализированных источниках.
Устроить гипоаллергенный быт
Чтобы снизить влияние сезонной аллергии и улучшить общее самочувствие, важно соблюдать специальные гигиенические рекомендации.
Основные правила:
- Меняйте одежду. Возвращаясь домой ,переоденьтесь, положив уличную одежду в герметичный пакет или отправьте её сразу в стирку. Не забудьте помыть подошву обуви.
- Сразу же после возвращения с улицы обязательно примите тёплый душ, уделяя внимание волосам, чтобы смыть осевшие частицы пыльцы.
- Старайтесь избегать сигаретного дыма, автомобильных выхлопов и резких ароматов, поскольку они усиливают воспаление слизистых оболочек.
- Регулярно очищайте нос и глаза специальным солевым раствором, особенно после прогулок на свежем воздухе.
- Устраните любые мелкие зазоры и трещины в окнах и дверях, предотвращая попадание пыли и пыльцы внутрь помещения.
- Проводите влажную уборку дома минимум два-три раза в неделю.
- Минимизируйте количество пылесборников. Избавьтесь от старых ковров, лишней мягкой мебели, большого количества книг и декоративных элементов интерьера, накапливающих пыль и пыльцу.
- Чаще проводите стирку одежды и постельного белья. Сушите белье исключительно внутри квартиры, чтобы предотвратить оседание пыльцы с улицы.
Поддерживаем чистоту в салоне автомобиля
Чтобы обезопасить себя от обострений сезонной аллергии во время поездок на автомобиле, важно поддерживать порядок и правильный уход за салоном транспортного средства.
Ключевые советы:
- Используйте автомобильные моющие средства с минимально выраженным ароматом.
- Периодически (дважды в год) заказывайте профессиональную химчистку салона машины.
- Меняйте воздушный фильтр климатической установки каждые 2–3 месяца, еще чаще — в периоды интенсивного цветения растений.
- Используйте резиновые напольные покрытия вместо ворсистых ковриков, так как первые менее подвержены накоплению аллергенов, загрязнений и посторонних запахов.
- Удалите все искусственные ароматизаторы воздуха, скрывающие неприятные запахи. Они содержат большое количество агрессивных химических соединений, способных негативно повлиять на здоровье аллергиков. Вместо этого используйте натуральные освежители воздуха, эффективно нейтрализующие нежелательные запахи.
Что такое АСИТ-терапия
Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) — инновационный терапевтический подход, направленный на устранение основной причины аллергических реакций, таких как риниты и астма, а не только подавление симптомов.
Данный способ признан наиболее эффективным («золотым стандартом») среди методов терапии аллергических патологий, он обеспечивает продолжительные периоды ремиссии. Однако курс длится долго — до 3-5 лет.
АСИТ проводится строго под наблюдением врача-аллерголога, так как метод требует индивидуального подхода к каждому пациенту
Что такое и АЛТ-терапия
Аутолимфоцитотерапия (АЛТ) — это метод лечения аллергии, основанный на использовании собственных лимфоцитов пациента, выделенных из венозной крови. Их вводят подкожно или эндоназально. Метод «перенастраивает» иммунную систему, снижая чувствительность к аллергенам, применяется у детей с 5-6 лет и взрослых.
Применяется при:
- поллинозе (аллергия на пыльцу),
- бытовой аллергии (пылевые клещи),
- эпидермальной (животные),
- грибковой, пищевой, а также холодовой аллергии,
- крапивнице,
- астме.
Когда появится вакцина от аллергии
Согласно последним данным, временная регистрация вакцины, предназначенной для борьбы с аллергией на пыльцу березы, планируется во втором квартале 2026 года. На сегодняшний день активно продолжается набор добровольцев для участия в третьем этапе клинических испытаний препарата.
Как сообщали в ФМБА, уникальность вакцины состоит в особом составе: препарат основан на выделенном компоненте аллергена, из которого удалены элементы, провоцирующие саму аллергию.
Остальные участники эксперимента отметили значительное снижение интенсивности проявлений симптомов аллергии — показатели уменьшились почти в шесть раз. Ни у кого из участников исследования не наблюдалось тяжелых форм аллергических реакций.