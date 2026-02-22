Минздрав хочет изменить условия формирования больничных: что изменится для самозанятых

В России готовятся изменить правила оформления листков нетрудоспособности, чтобы самозанятые могли официально получать больничные.
Как больничные работают сейчас
На сегодняшний день классический листок нетрудоспособности — это инструмент системы обязательного социального страхования. Его получают наемные работники, за которых страховые взносы регулярно перечисляет работодатель. Размер выплаты зависит от стажа и среднего заработка, а сам больничный оформляется через медицинскую организацию в электронном виде.
Эксперимент для самозанятых
С 1 января в России стартовал эксперимент, в рамках которого самозанятые получили возможность добровольно вступить в систему социального страхования. Речь идет о физлицах, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Эксперимент рассчитан на длительный период и продлится до конца 2028 года. По данным Социальный фонд России, только за первые три недели января больничные оформили 5,6 тысячи самозанятых, что говорит о заметном интересе к новой возможности.
Что именно хотят изменить
Проект приказа Минздрава, с которым ознакомились РИА Новости, предполагает внесение изменений в условия и порядок формирования листков нетрудоспособности. Ключевая новация — официальное закрепление права на оформление больничных для самозанятых, которые добровольно участвуют в системе соцстрахования.
Фактически речь идет не о разовой мере, а о перестройке подхода: больничный становится доступным не только при наличии работодателя, но и при условии добровольного страхования.
Сейчас:
- самозанятые не имеют права на больничные по умолчанию;
- при болезни доход полностью теряется;
- система соцстрахования для них недоступна без специальных механизмов;
- оформление листка нетрудоспособности возможно только для наемных работников.
После изменений и в рамках эксперимента:
- самозанятые могут добровольно вступить в систему соцстрахования;
- появляется право на оформление официального больничного;
- выплаты зависят от выбранной страховой суммы;
- право на пособие возникает после шести месяцев регулярных взносов;
- больничные оформляются по единым правилам через медорганизации.
Почему это важно для самозанятых
Пока изменения закреплены в проекте приказа и реализуются через экспериментальный механизм. Итоги эксперимента, который продлится до 2028 года, могут стать основой для дальнейшего расширения или пересмотра системы социального страхования самозанятых.