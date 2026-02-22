Минздрав хочет изменить условия формирования больничных: что изменится для самозанятых

В России готовятся изменить правила оформления листков нетрудоспособности, чтобы самозанятые могли официально получать больничные.

Соответствующие корректировки предусмотрены в проекте приказа, подготовленного Минздрав России. Нововведения опираются на уже запущенный эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых и фактически расширяют их права на получение выплат в период болезни.

Как больничные работают сейчас

На сегодняшний день классический листок нетрудоспособности — это инструмент системы обязательного социального страхования. Его получают наемные работники, за которых страховые взносы регулярно перечисляет работодатель. Размер выплаты зависит от стажа и среднего заработка, а сам больничный оформляется через медицинскую организацию в электронном виде.

Самозанятые до недавнего времени в эту систему не входили. Они не платят обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и материнства, а значит, при болезни не имеют права на компенсацию утраченного дохода. Фактически при заболевании самозанятый просто перестает работать и теряет заработок без каких-либо выплат.

Эксперимент для самозанятых

С 1 января в России стартовал эксперимент, в рамках которого самозанятые получили возможность добровольно вступить в систему социального страхования. Речь идет о физлицах, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Суть эксперимента заключается в том, что самозанятый сам решает, нужно ли ему страхование на случай болезни. Для участия необходимо выбрать страховую сумму — 35 или 50 тысяч рублей. От этого выбора напрямую зависит размер ежемесячного взноса, а также будущая выплата по больничному. Чем выше страховая сумма, тем больше взносы и тем выше потенциальное пособие при временной нетрудоспособности. Однако право на получение выплат возникает не сразу: для этого требуется не менее шести месяцев непрерывной уплаты страховых взносов.

Эксперимент рассчитан на длительный период и продлится до конца 2028 года. По данным Социальный фонд России, только за первые три недели января больничные оформили 5,6 тысячи самозанятых, что говорит о заметном интересе к новой возможности.

Что именно хотят изменить

Проект приказа Минздрава, с которым ознакомились РИА Новости, предполагает внесение изменений в условия и порядок формирования листков нетрудоспособности. Ключевая новация — официальное закрепление права на оформление больничных для самозанятых, которые добровольно участвуют в системе соцстрахования.

Если сейчас оформление листка нетрудоспособности в первую очередь ориентировано на работников по трудовым договорам, то предлагаемые изменения прямо предусматривают выдачу больничных физическим лицам на режиме налога на профессиональный доход. Это означает, что самозанятые будут включены в общую процедуру формирования электронных больничных наравне с другими застрахованными гражданами.

Фактически речь идет не о разовой мере, а о перестройке подхода: больничный становится доступным не только при наличии работодателя, но и при условии добровольного страхования.

Сейчас:

  • самозанятые не имеют права на больничные по умолчанию;
  • при болезни доход полностью теряется;
  • система соцстрахования для них недоступна без специальных механизмов;
  • оформление листка нетрудоспособности возможно только для наемных работников.

После изменений и в рамках эксперимента:

  • самозанятые могут добровольно вступить в систему соцстрахования;
  • появляется право на оформление официального больничного;
  • выплаты зависят от выбранной страховой суммы;
  • право на пособие возникает после шести месяцев регулярных взносов;
  • больничные оформляются по единым правилам через медорганизации.

Почему это важно для самозанятых

Для людей, работающих на себя,ь часто означает не просто временный дискомфорт, а полную остановку дохода. Возможность получать выплаты по больничному снижает финансовые риски и делает режим самозанятости более устойчивым. Кроме того, появление официального больничного может быть важно при подтверждении уважительных причин отсутствия дохода, взаимодействии с заказчиками и планировании долгосрочной занятости.

Пока изменения закреплены в проекте приказа и реализуются через экспериментальный механизм. Итоги эксперимента, который продлится до 2028 года, могут стать основой для дальнейшего расширения или пересмотра системы социального страхования самозанятых.

