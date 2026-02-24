Весной Россию может захватить волна заболеваемости свиным гриппом

В России увеличились доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 (свиной грипп) и гриппа B.
Об этом говорят результаты лабораторного мониторинга. Весной указанные штаммы могут спровоцировать новую волну заболеваемости, даже при более медленном распространении, предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Россиян просят соблюдать базовые меры профилактики респираторных инфекций. Среди них регулярное мытье рук, проветривание помещений, избегание близкого контакта с больными
Свиной грипп — это инфекционное заболевание дыхательных путей, вызванное вирусом гриппа типа A H1N1. Этот штамм вируса способен передаваться от животных человеку. Впервые эпидемия свиного гриппа была зафиксирована в Мексике и США в апреле 2009 года, быстро распространилась по всему миру и привела к пандемии.
Симптомы свиного гриппа схожи с симптомами обычного сезонного гриппа и включают:
- повышение температуры тела,
- кашель,
- боль в горле,
- насморк или заложенность носа,
- головная боль,
- боли в мышцах и суставах,
- усталость и слабость,
- иногда рвота и диарея.
Основной путь передачи вируса — воздушно-капельный, при кашле, чихании или разговоре инфицированного человека. Возможна также передача через контакт с поверхностями, загрязненными вирусом, и последующее прикосновение рук ко рту, носу или глазам.