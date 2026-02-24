В России предложили выдавать антидепрессанты по ОМС из-за роста тревожности

В Госдуме предложили включить антидепрессанты для амбулаторного лечения депрессии в список бесплатных лекарств по ОМС.
Этот вопрос направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Депутаты отмечают, что в России растет число людей, страдающих от депрессии, тревог и стрессов. За последнее время количество таких случаев увеличилось примерно на 21,5%, а потребность в антидепрессантах почти удвоилась, говорится в документе, который цитирует ТАСС.
Представители Госдумы заявили, что отсутствие бесплатных или льготных лекарств мешает пациентам продолжать лечение, что влияет и на экономику из-за снижения трудоспособности. Отмечается, что система ОМС сейчас в основном покрывает бесплатное лечение в стационаре, а амбулаторные пациенты имеют льготный доступ к лекарствам только в ограниченном числе случаев.
Мойка78 сообщала, что в 2024 году в Петербурге и Ленобласти спрос на антидепрессанты вырос на 17%. Так регион занял второе место в соответствующем рейтинге. Наибольший прирост к этим препаратам за год зафиксирован в Москве и Подмосковье — там показатель вырос на 18%.