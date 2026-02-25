В России разрабатывают вакцину для терапии рака поджелудочной железы

В России планируют создать вакцину для терапии рака поджелудочной железы, сообщил главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава академик РАН Андрей Каприн.
«Следующая разработка — мы планируем — поджелудочная железа, рак поджелудочной железы, который течет очень злокачественно, поэтому вот эта технология позволяет к другим локализациям прикоснутся»,
— сказал Каприн на Форуме будущих технологий.
В июне 2025 года в России стартовали испытания онковакцины «Энтеромикс» на добровольцах. Это экспериментальный препарат для иммунотерапии онкологических заболеваний.
Каприн ранее пояснял, что подобные вакцины действуют на опухолевые клетки с помощью энтеровирусов, которые постепенно разрушают злокачественное новообразование. Чтобы подобрать препарат для конкретного пациента, проводится генетический анализ образца опухоли.