ФМБА: тест-системы болезни Альцгеймера скоро поступят на регистрацию

В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера. Вскоре они должны поступить на регистрацию, сообщила первый замруководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.
По ее словам, в случае с болезнью Альцгеймера патологический процесс в организме может идти десятилетиями, но пациент не будет об этом знать вплоть до появления уже необратимых последствий. Поэтому важно выявлять недуг на самых ранних стадиях.
«Нам очень важны биомаркеры и разработка тест-систем. Вот сегодня Центр мозга уже разработал эти тест-системы и они уже перейдут сейчас на регистрацию»,
— отметила Яковлева на Форуме будущих технологий.
Ранее в ходе Форума главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что в России разрабатывают вакцину для терапии рака поджелудочной железы.