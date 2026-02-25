Сбер профинансировал открытие клиники в историческом особняке Петербурга

Северо-Западный банк Сбербанка выступил финансовым партнером открытия клиники RAMICLINIC RESIDENCE, которая разместилась в отреставрированном особняке Бенкендорфа на Крестовском проспекте.
Общий объем инвестиций в реконструкцию здания начала XX века и оснащение центра достиг 3 млрд рублей, вклад Сбера составил 1 млрд рублей.
Новый медицинский центр – часть многопрофильной клиники «РАМИ», работающей в сфере эстетической медицины с 1997 года. Учреждение оснащено передовым оборудованием для полного цикла диагностики и лечения. В операционных созданы ламинарные потоки для максимальной стерильности, применяются ИИ-технологии для точности хирургических вмешательств, работает стационар на восемь пациентов с круглосуточным мониторингом.
Алексей Ушенин, управляющий головным отделением Сбербанка по Петербургу, отметил:
«Инвестиции в передовую медицину – один из наших приоритетов сегодня. ИИ-технологии и современное оборудование — это то, что выводит точность и безопасность медицинских услуг на принципиально новый уровень. Финансовая поддержка RAMICLINIC – логичный шаг в этом направлении, который не только способствует формированию отечественного рынка эстетической медицины, но и позволяет сохранить уникальное историческое наследие Петербурга».
Генеральный директор клиники «РАМИ» Галина Резник добавила:
«Уверена, что запуск центра премиум-класса станет новым этапом развития русской школы пластической и эстетической медицины».
