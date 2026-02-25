Вакцинация от клещевого энцефалита: кому нужна прививка и где ее сделать

Весна уже на пороге, а значит скоро начнут пробуждаться клещи. Для тех, кто часто бывает на природе, сейчас самое время подумать о защите от этих вредителей.

Фото: freepik

Клещи переносят массу заболеваний, самое страшное из которых — клещевой энцефалит. Смертность от европейского типа этого вируса составляет 0,2-7 %, тогда как от дальневосточной формы — 25-30 %. И даже тем, кто излечился, могут грозить необратимые последствия.

В числе осложнений заболевания — отек головного мозга, атрофия мышц, нарушение работы сердца и органов дыхания, речевые расстройства, кома.

В Петербурге и Ленобласти клещи обычно просыпаются в конце марта — начале апреля. Впрочем, бывают и случаи, когда это происходит значительно раньше. Например, в прошлом году клещи в регионе начали пробуждаться уже в январе.

В этом году зима была холодной, поэтому вряд ли вредители выползут раньше времени. И тем не менее даже до стандартного сезона остается не так много времени. Поэтому уже сейчас стоит предпринять меры для защиты.

Один из самых эффективных способов — вакцинация от клещевого энцефалита. Мойка78 рассказывает, кому нужно сделать прививку в первую очередь, какие у нее противопоказания и по какой схеме поставить ее можно даже накануне сезона.

Кому следует прививаться

Вакцинация особенно рекомендована:

  • Жителям эндемичных по клещевому энцефалиту регионов. Это, в том числе, Петербург и Ленобласть;
  • Дачникам, садоводам, жителям сельской местности, которые часто бывают на природе;
  • Туристам, грибникам, рыбакам, охотникам, выезжающим в лесные и таёжные зоны;
  • Людям, чья профессия связана с пребыванием в лесу или высокой траве: лесники, геологи, работники сельского и лесного хозяйства, строители, сотрудники турбаз, спасатели;
  • Детям и взрослым, регулярно выезжающим на лето в эндемичные территории.

Вакцинироваться могут дети с 12 месяцев и взрослые без ограничения возраста (при отсутствии противопоказаний).

Противопоказания к вакцинации

Прививку не ставят в следующих случаях:

  • Острые инфекционные заболевания и обострение хронических болезней (вакцинацию проводят через 2–4 недели после выздоровления);
  • Тяжёлые аллергические реакции в анамнезе на компоненты вакцины (в первую очередь на куриный белок у некоторых препаратов);
  • Беременность и период грудного вскармливания;
  • Тяжёлые заболевания нервной системы в стадии обострения;
  • Системные аутоиммунные заболевания в активной фазе.
  • При хронических заболеваниях в стадии ремиссии вопрос решается индивидуально врачом после осмотра. Импортные вакцины обычно имеют меньше противопоказаний, чем некоторые отечественные.

Как и где сделать прививку

Фото: freepik

Прививку от клещевого энцефалита можно поставить:

  • Бесплатно — по полису ОМС в поликлинике по месту жительства, если ваш регион входит в перечень эндемичных территорий;
  • Платно — в частных медицинских центрах, вакцинальных кабинетах, многопрофильных клиниках.

Перед вакцинацией обязателен осмотр врача. В России прививают несколькими основными препаратами, это:

  • «Клещ-Э-Вак» — с 12 месяцев
  • «ЭнцеВир» — с 18 лет
  • «ФСМЕ-Иммун» (Австрия) — с 12 месяцев
  • «Энцепур» (Германия) — с 12 месяцев.

Схемы вакцинации

Существуют две схемы первичной вакцинации. Для детей и взрослых они одинаковы.
Основная схема — самая надежная и рекомендуемая. Но она растянута во времени, поэтому если вы не озаботились вопросом еще осенью, а уже весной вам нужен иммунитет, то этот вариант, скорее всего, вам не подойдет.

Фото: freepik

По основной схеме прививки проводятся следующим образом:

  • 1-я доза — октябрь — февраль;
  • 2-я доза — через 1–7 месяцев (чаще всего февраль — апрель);
  • 3-я доза (ревакцинация) — через 9–12 месяцев после второй.
  • Затем ревакцинация проводится каждые три год. Полноценный иммунитет формируется через две недели после второй прививки.

Есть также ускоренная, или экстренная схема. Она предпочтительнее для тех, кто собирается в эндемичный район в ближайшее время.

  • 1-я доза — в любой момент;
  • 2-я доза — через 14–30 дней (в зависимости от вакцины).
  • 3-я доза и дальнейшие ревакцинации проводятся по стандартной схеме.
Экстренная схема позволяет выехать на природу без рисков заражения уже через две недели после второй прививки, но иммунитет считается менее длительным, чем при плановой схеме.

Когда лучше прививаться в 2026 году

Самое благоприятное время для начала вакцинации — осень и зима (октябрь 2025 — февраль 2026). Именно в этот период клещи неактивны, а к апрелю — маю успевает сформироваться надёжный иммунитет.

Если вы не успели пройти полный курс осенью-зимой, вакцинацию всё равно можно и нужно начинать в феврале — марте 2026 года. Даже одна прививка даёт частичную защиту, а вторая (через 2–4 недели по ускоренной схеме) значительно повышает уровень антител к началу сезона.
