Вакцинация от клещевого энцефалита: кому нужна прививка и где ее сделать

Весна уже на пороге, а значит скоро начнут пробуждаться клещи. Для тех, кто часто бывает на природе, сейчас самое время подумать о защите от этих вредителей.
Клещи переносят массу заболеваний, самое страшное из которых — клещевой энцефалит. Смертность от европейского типа этого вируса составляет 0,2-7 %, тогда как от дальневосточной формы — 25-30 %. И даже тем, кто излечился, могут грозить необратимые последствия.
В Петербурге и Ленобласти клещи обычно просыпаются в конце марта — начале апреля. Впрочем, бывают и случаи, когда это происходит значительно раньше. Например, в прошлом году клещи в регионе начали пробуждаться уже в январе.
Один из самых эффективных способов — вакцинация от клещевого энцефалита. Мойка78 рассказывает, кому нужно сделать прививку в первую очередь, какие у нее противопоказания и по какой схеме поставить ее можно даже накануне сезона.
Кому следует прививаться
Вакцинация особенно рекомендована:
- Жителям эндемичных по клещевому энцефалиту регионов. Это, в том числе, Петербург и Ленобласть;
- Дачникам, садоводам, жителям сельской местности, которые часто бывают на природе;
- Туристам, грибникам, рыбакам, охотникам, выезжающим в лесные и таёжные зоны;
- Людям, чья профессия связана с пребыванием в лесу или высокой траве: лесники, геологи, работники сельского и лесного хозяйства, строители, сотрудники турбаз, спасатели;
- Детям и взрослым, регулярно выезжающим на лето в эндемичные территории.
Вакцинироваться могут дети с 12 месяцев и взрослые без ограничения возраста (при отсутствии противопоказаний).
Противопоказания к вакцинации
Прививку не ставят в следующих случаях:
- Острые инфекционные заболевания и обострение хронических болезней (вакцинацию проводят через 2–4 недели после выздоровления);
- Тяжёлые аллергические реакции в анамнезе на компоненты вакцины (в первую очередь на куриный белок у некоторых препаратов);
- Беременность и период грудного вскармливания;
- Тяжёлые заболевания нервной системы в стадии обострения;
- Системные аутоиммунные заболевания в активной фазе.
- При хронических заболеваниях в стадии ремиссии вопрос решается индивидуально врачом после осмотра. Импортные вакцины обычно имеют меньше противопоказаний, чем некоторые отечественные.
Как и где сделать прививку
Прививку от клещевого энцефалита можно поставить:
- Бесплатно — по полису ОМС в поликлинике по месту жительства, если ваш регион входит в перечень эндемичных территорий;
- Платно — в частных медицинских центрах, вакцинальных кабинетах, многопрофильных клиниках.
Перед вакцинацией обязателен осмотр врача. В России прививают несколькими основными препаратами, это:
- «Клещ-Э-Вак» — с 12 месяцев
- «ЭнцеВир» — с 18 лет
- «ФСМЕ-Иммун» (Австрия) — с 12 месяцев
- «Энцепур» (Германия) — с 12 месяцев.
Схемы вакцинации
Существуют две схемы первичной вакцинации. Для детей и взрослых они одинаковы.
Основная схема — самая надежная и рекомендуемая. Но она растянута во времени, поэтому если вы не озаботились вопросом еще осенью, а уже весной вам нужен иммунитет, то этот вариант, скорее всего, вам не подойдет.
По основной схеме прививки проводятся следующим образом:
- 1-я доза — октябрь — февраль;
- 2-я доза — через 1–7 месяцев (чаще всего февраль — апрель);
- 3-я доза (ревакцинация) — через 9–12 месяцев после второй.
- Затем ревакцинация проводится каждые три год. Полноценный иммунитет формируется через две недели после второй прививки.
Есть также ускоренная, или экстренная схема. Она предпочтительнее для тех, кто собирается в эндемичный район в ближайшее время.
- 1-я доза — в любой момент;
- 2-я доза — через 14–30 дней (в зависимости от вакцины).
- 3-я доза и дальнейшие ревакцинации проводятся по стандартной схеме.
Когда лучше прививаться в 2026 году
Самое благоприятное время для начала вакцинации — осень и зима (октябрь 2025 — февраль 2026). Именно в этот период клещи неактивны, а к апрелю — маю успевает сформироваться надёжный иммунитет.