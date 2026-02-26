С крыши на голову упала наледь или сосулька. Первая помощь пострадавшим: инструкция

После мощного снегопада, который начался в Петербурге днем 26 февраля, последует оттепель.
Из-за температурных качелей в городе ввели повышенный режим готовности.
Оттепель — это всегда время, когда интенсивно падают сосульки и наледь с крыш домов на головы пешеходов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Мойка78 рассказывает, как помочь пострадавшему, на которого свалилась сосулька, если вы стали свидетелями происшествия.
Первая помощь пострадавшему: советы МЧС
Вызовите скорую помощь
Если вы стали свидетелем такого происшествия, сразу позвоните в скорую помощь или спасателям по номерам 103 или 112.
Обеспечьте безопасность пострадавшего
Первая помощь
Если есть кровотечение — наложите повязку, которая будет очень плотно прилегать к месту травмы, немного сдавливая его. Использовать в идеале нужно стерильные бинты. Если их нет и быстро купить их нигде не получится, использовать можно чистую ткань, шарф, платок.
Еще одно важное действие — укройте человека, защитив его от холода.
Если есть переломы
Если есть подозрение на перелом — постарайтесь обеспечить неподвижность конечности, зафиксировав шиной. Подойдут подручные средства — доски, палки. Также можно прибинтовать сломанную конечность к здоровой, например, одну ногу к другой.
В каких случаях перемещать человека нельзя
Если есть подозрения на травму шеи или спины. Если удар пришелся на голову или спину и сейчас пострадавший не чувствует конечности, двигать его запрещено. Так можно усугубить травму позвоночника.
Психологическая поддержка
Если человек в сознании, останьтесь с ним до прибытия спасателей. Все это время разговаривайте с пострадавшим, не давайте ему вставать.
Сосулька упала на голову: как помочь самому себе
Кроме того, физическая и умственная нагрузки сразу после травмы также могут привести к осложнениям и резкому ухудшению состояния.
Поэтому, если не хотите вызывать скорую и вы чувствуете себя нормально — посмотрите, где находится ближайший к вам травмпункт и обязательно обратитесь туда для диагностики черепно-мозговой травмы.