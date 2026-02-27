Что будет, если выпить 500 мл или литр кофе за раз

Повышенное употребление кофе не идет во благо нервной системе, но речь не только о тахикардии и бессоннице.
В беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина отметила, что тревожность – одно из последствий большой дозы напитка.
Чтобы вызвать у любителя кофе чувство тревоги, нужно выпить порядка 500 мл или одного литра напитка за раз. Также превышение нормы кофеина станет причиной изжоги и бессонницы.
У пациентов с гипертонией, аритмиями, заболеваниями желудка или почек такие дозы способны провоцировать осложнения. Не исключено, что у пациента будут наблюдаться скачки давления и головные боли.
Причина такой реакции на напиток – стимуляция симпатической нервной системы. Как итог – стрессовые реакции организма усиливаются: сердце бьется быстрее, а тело начинает усиленно потеть.
Нормальная доза кофе – две чашки в день.