«Снизит стресс»: нутрициолог Яблокова назвала богатый на магний продукт

Эксперт рассказала, какой чудо-продукт позволит восстановить нервную систему, а также надолго насытить желудок.
Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что незаменимым спутником желающих наладить пищеварение станет горох. Этот продукт богат магнием, который необходим для снижения стресса и нормализации сна.
Но это далеко не единственная польза бобовой культуры. Также горох содержит значительное количество витаминов группы B, калия и железа, что делает ее ценной для поддержания здоровья нервной системы и сердца.
Блюда из культуры насытят человека на долгие часы вперед, а большое количество белка позволят разнообразить рацион. В 100 граммах сухой порции содержится в среднем около 20–23 граммов белка.
Также горох богат клетчаткой, которая способствует перистальтике кишечника и снижению «плохого» холестерина.