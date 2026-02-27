Дерматолог назвала топ процедур, способных вызвать онкологию

Дерматолог перечислила, какие процедуры могут спровоцировать развитие онкологии в организме человека.
В беседе с NEWS.ru дерматолог Наталия Жовтан подчеркнула, что главным фактором появления рака выступает ультрафиолетовое излучение. Поэтому посещение солярия и прохождение фототерапии оказались в числе главных процедур, способных вызвать рак.
Жовтан отметила, ультрафиолет – один из главных факторов риска онкологии. Посещение солярия в возрасте до 30 лет повышает риск развития меланомы.
По словам эксперта, искусственное УФ-излучение с целью загара — это прямое повреждение ДНК меланоцитов. Фототерапия или ПУВА-терапия для лечения псориаза или витилиго и вовсе применяются строго по показаниям врача.
Онколог Борисов ранее рассказал, какие виды рака чаще всего возвращаются пациенту. Если брать в расчет именно относительные риски, то в основном рецидивируют меланома, рак поджелудочной железы, яичников и легких.
Тем временем наука идет вперед. Накануне Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата, используемого для лечения онкологии кишечника, гортани, языка и опухолей полости носа.
Петербургские ученые же разработали новый прибор для быстрого выявления онкологических рисков. Новый чип превосходит традиционные методы в полтора-два раза.