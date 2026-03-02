Минздрав запустил государственный регистр заболеваний россиян

Федеральный регистр пациентов с 12 группами заболеваний и состояний запустили в России.

Согласно постановлению Минздрава, новая база данных предназначена исключительно для статистического учета, расчета государственного финансирования медикаментов и оценки качества медицинской помощи. Регистрация охватывает широкий спектр медицинских проблем — от онкологических болезней и сахарного диабета до психических расстройств и беременности.

Среди ключевых категорий пациенты с раком различных органов, предраковыми состояниями, сахарным диабетом, серьезными сердечно-сосудистыми патологиями, нарушениями нервной системы, болезнями печени и хроническими заболеваниями дыхательных путей. Система также включает беременных женщин, собирая полную информацию о течении беременности, способах родовспоможения и состоянии новорожденных детей.

Важно отметить, что удаление персональных данных из реестра невозможно, даже если заболевание вылечено или состояние пациента стабилизировалось.

Медицинским учреждениям доступ к регистру будет предоставлен строго в пределах их компетенции и с соблюдением конфиденциальности, тогда как фармацевтическим организациям будет доступна лишь информация о лекарственных препаратах, выданных пациенту.

Кроме того, к регистру получили доступ органы МВД, хотя точные объемы передаваемых данных остаются неизвестными.

С 1 марта также заработал регистр данных о беременных россиянках. Фактически туда попадут данные пациенток, получающих медпомощь по профилю «акушерство и гинекология»

Кроме того, Минздрав запретил гражданам болеть гриппом больше 9 дней. Для постановки диагноза пациенту необходимо посетить семь врачей. В их числе акушер-гинеколог, гематолог, инфекционист, кардиолог, невролог, пульмонолог и терапевт. Дополнительно в программу обследования включили 27 видов лабораторного анализа.

