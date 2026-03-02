Смольный записал в пациенты почти все население Петербурга

От /

Петербуржцы в соцсетях и ТГ-каналах засомневались в том, что чуть ли не каждый житель города в 2026 году пройдет диспансеризацию. При населении в 5,6 млн озвученный главой города Александром Бегловым план в 5,25 млн выглядит именно так. А еще все на это на фоне жалоб горожан на мнимые диспансеризации, о которых Мойка78 рассказывала в конце прошлого года.

Фото: abn.agency

На сайте администрации Петербурга указано, что «план профилактических мероприятий в 2026 году в Петербурге составляет 5 млн 249 тысяч человек – 4 млн 118 тысяч взрослых и 1 млн 131 тысячу детей. Это почти на 146 тысяч больше, чем было запланировано в 2025 году».

Авторы постов на эту тему скептически отнеслись к подобным планам. Кто-то просто сомневается в такой пропускной способности поликлиник. В одном из постов женщина рассуждает на личном примере: сама была последний раз в поликлинике перед поступлением в вуз для получения справки, ее мама и того давнее, и никто из ближайшего окружения не проходил диспансеризации. Есть еще и убежденные противники хождений по врачам, а также бомжи и другие маргиналы, ждать которых на комплексный отбор вряд ли стоит.

О том, что не проходили диспансеризацию указывали и петербуржцы, которые странным образом увидели на Госуслугах ее результаты. Об этом Мойка78 подробно рассказывала.

Одному из «пациентов», который оказался недоволен еще и диагнозом, ведь у него «обнаружили» повышенный риск инфаркта, на «горячей линии» Горздрава, что речь не идет о сбое системы, такие записи вводятся врачами в ручном режиме. Спустя время поступил официальный ответ на жалобу с объяснением, что ошибка случайна.

Тем временем случаев с мнимой диспансеризацией и ее результатами на Госуслугах в 2025 году оказалось не один и не два. Но не все «обследованные» жаловались в инстанции, так и оставшись в отчетной статистике.

Прокрутить вверх