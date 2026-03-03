АСИТ и АЛТ-терапии при поллинозе: как проходит лечение от аллергии и когда его лучше начинать

С приходом весны наступает и сезон аллергии. Поллиноз может испортить самочувствие многих россиян в ближайшие месяцы.
Для того, чтобы облегчить симптомы сезонной и других видов аллергий существуют две специальные терапии. Мойка78 рассказывает, что они из себя представляют, и что лучше выбрать, исходя из индивидуальных особенностей.
АСИТ-терапия
АСИТ — это метод лечения аллергических заболеваний путем введения специальных препаратов, содержащих минимальные дозы аллергенов. Этот вид терапии часто сравнивают с вакцинацией, а в просторечии называют «прививкой от аллергии».
История метода начинается с 1911 года. С тех пор медицина значительно продвинулась в понимании механизмов развития аллергии, усовершенствовав саму процедуру.
Показания АСИТ-терапии
Назначают терапию пациентам, у которых есть:
- Сезонная аллергия, поллиноз (реакцией на цветение растений);
- Атопическая бронхиальная астма, протекающая как в течение всего года, так и сезонно;
- Аллергический ринит и конъюнктивит, имеющие хроническое течение независимо от сезона.
Кроме того, АСИТ снижает потребность пациента в лекарствах, их можно будет использовать меньше, или же отказаться от таблеток полностью. После завершения курса пациенты возвращаются к обычному образу жизни, избавляясь от неприятных симптомов аллергии и необходимости постоянного медицинского контроля.
Противопоказания к проведению АСИТ-терапии
Несмотря на эффективность процедуры, существуют ситуации, при которых назначение АСИТ противопоказано или требует осторожности. К абсолютным противопоказаниям относятся:
- тяжелые заболевания крови,
- серьезные нарушения функций внутренних органов,
- злокачественные опухоли,
- неконтролируемое тяжёлое течение бронхиальной астмы,
- психические расстройства.
Также важно учитывать временные факторы, при которых начало АСИТ-терапии рекомендуется отложить:
- острые инфекции,
- беременность,
- обострения хронических болезней.
АСИТ-терапию не проводят детям младше 5 лет.
Когда лучше начинать АСИТ-терапию
АСИТ лучше всего начинать в период ремиссии, когда нет активных симптомов аллергии, оптимально — за 3–4 месяца до начала сезона цветения. Для аллергии на пыльцу деревьев (береза) идеальный старт — ноябрь-январь, а для бытовых аллергенов (клещи) — в любое время года.
Как проходит АСИТ-терапия
Процедура осуществляется в несколько этапов.
Сначала идет предварительный осмотр. Врач проводит диагностику для выявления конкретных аллергенов, вызывающих симптомы у пациента. Обычно применяются два основных метода диагностики:
- Накожное тестирование.
- Анализ крови на наличие специфических антител класса IgE.
Эти тесты помогают точно определить вещества, провоцирующие реакцию организма.
Таким образом, симптоматика уменьшается, пациент становится менее чувствительным к веществам.
Основные схемы лечения
Существует две классические схемы проведения АСИТ-терапии: классическая и сокращенная схемы.
Этапы классической включают в себя:
- Начинают вводить небольшие дозы аллергена, постепенно увеличивая дозу до максимальной переносимой организмом. Эта фаза продолжается несколько месяцев (не меньше четырёх).
- Поддерживающая фаза. Пациенту продолжают вводить максимальную переносимую дозу аллергена подкожно каждые 7–10 дней или же используют подъязычный вариант приёма препарата трижды в неделю. Длительность поддерживающей стадии составляет минимум полгода.
Другой вариант — сокращённая схема. Применяется преимущественно при лёгких формах аллергии. Этапы проведения такие же, как и классическом варианте, но короче — все процедуры занимаются 1,5 месяца.
Выбор конкретной схемы зависит от тяжести течения аллергии, возраста пациента и рекомендаций врача-аллерголога.
Подготовка к АСИТ-терапии
Для успешного прохождения терапии необходимо тщательное обследование перед началом процедур. Врач индивидуально подбирает оптимальную программу лечения для каждого ребенка, учитывая возраст, здоровье, сопутствующие заболевания и характер аллергической реакции.
Обследование включает:
- Общий анализ мочи и крови.
- Аллергологические пробы (кожные тесты и определение уровня специфических иммуноглобулинов Е в крови).
- Электрокардиограмму (ЭКГ).
- Спирографию (оценку дыхательной функции).
- Консультации узких специалистов (отоларинголога и др.) при наличии показаний.
Рекомендации перед началом приема курса:
- За неделю прекратить приём антигистаминных препаратов и прочих лекарств против аллергии.
- Избегать контактов с потенциальными источниками аллергенов.
- Не включать в рацион новые продукты и напитки.
- Ограничить контакты с незнакомыми людьми.
АЛТ — новый подход в лечении аллергии
АЛТ (Аутолимфоцитотерапия) — инновационный метод, использующий собственные клетки иммунитета пациента — лимфоциты.
Этапы лечения выглядят следующим образом:
- Забор небольшого количества венозной крови пациента.
- Выделение из крови лимфоцитов.
- Специальная обработка выделенных лимфоцитов.
- Повторное введение обработанных лимфоцитов пациенту подкожно в небольших количествах.
Такой подход помогает изменить реакцию иммунной системы, снижая гиперчувствительность к аллергенам и создавая длительную устойчивость к ним. АЛТ помогает организму адаптироваться к воздействию аллергенов и ослабляет проявления аллергических реакций.
Показания к применению АЛТ
Подкожная аутолимфоцитотерапия показана при различных видах аллергических заболеваний, среди которых:
- Бронхиальная астма;
- Рецидивирующая крапивница;
- Поллиноз (сезонная аллергия на пыльцу растений);
- Атопический марш (последовательное появление аллергических симптомов);
- Аллергический ринит;
- Другие клинические проявления аллергических реакций.
Проведение АЛТ-терапии
Лечение методом аутолимфоцитотерапии включает несколько ключевых этапов:
- Диагностика. Изначально проводится обследование пациента, включающее лабораторные исследования и кожные тесты для точного установления индивидуальных аллергенов и особенностей иммунного статуса.
- На основании полученных результатов формируется персональная программа лечения, учитывающая особенности организма пациента.
- Курс лечения состоит из серии инъекций подготовленных лимфоцитов, которые выполняются с установленной регулярностью, определяемой специалистом.
- Во время курса отслеживаются изменения клинической картины и самочувствие пациента для оценки результата и своевременной коррекции программы.
Когда лучше начинать АЛТ-терапию
АЛТ лучше всего начинать в период ремиссии (отсутствия острых симптомов), желательно в холодное время года, если речь идет о поллинозе (сезонной аллергии).
Что выбрать: АСИТ или АЛТ
Выбор между АСИТ и АЛТ зависит от типа аллергии: АСИТ считается золотым стандартом с доказанной эффективностью против конкретных аллергенов (пыльца, клещи). Однако он требует 3–5 лет.
АЛТ — более быстрый метод, который занимает всего 3-4 недели, для лечения поливалентной аллергии, крапивницы и атопического дерматита.