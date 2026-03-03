АСИТ и АЛТ-терапии при поллинозе: как проходит лечение от аллергии и когда его лучше начинать

С приходом весны наступает и сезон аллергии. Поллиноз может испортить самочувствие многих россиян в ближайшие месяцы.

Фото: PxHere

Для того, чтобы облегчить симптомы сезонной и других видов аллергий существуют две специальные терапии. Мойка78 рассказывает, что они из себя представляют, и что лучше выбрать, исходя из индивидуальных особенностей.

АСИТ-терапия

АСИТ — это метод лечения аллергических заболеваний путем введения специальных препаратов, содержащих минимальные дозы аллергенов. Этот вид терапии часто сравнивают с вакцинацией, а в просторечии называют «прививкой от аллергии».

История метода начинается с 1911 года. С тех пор медицина значительно продвинулась в понимании механизмов развития аллергии, усовершенствовав саму процедуру.

Показания АСИТ-терапии

Назначают терапию пациентам, у которых есть:

  • Сезонная аллергия, поллиноз (реакцией на цветение растений);
  • Атопическая бронхиальная астма, протекающая как в течение всего года, так и сезонно;
  • Аллергический ринит и конъюнктивит, имеющие хроническое течение независимо от сезона.
АСИТ — это единственный доступный метод лечения, который может значительно облегчить симптомы тяжелой аллергии и снизить её клинические проявления. Иногда процедура позволяет добиться полной ремиссии, предотвращая развитие реакции на новые виды аллергенов и снижая риск прогрессирования бронхиальной астмы.

Кроме того, АСИТ снижает потребность пациента в лекарствах, их можно будет использовать меньше, или же отказаться от таблеток полностью. После завершения курса пациенты возвращаются к обычному образу жизни, избавляясь от неприятных симптомов аллергии и необходимости постоянного медицинского контроля.

Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Противопоказания к проведению АСИТ-терапии

Несмотря на эффективность процедуры, существуют ситуации, при которых назначение АСИТ противопоказано или требует осторожности. К абсолютным противопоказаниям относятся:

  • тяжелые заболевания крови,
  • серьезные нарушения функций внутренних органов,
  • злокачественные опухоли,
  • неконтролируемое тяжёлое течение бронхиальной астмы,
  • психические расстройства.

Также важно учитывать временные факторы, при которых начало АСИТ-терапии рекомендуется отложить:

  • острые инфекции,
  • беременность,
  • обострения хронических болезней.

АСИТ-терапию не проводят детям младше 5 лет.

Когда лучше начинать АСИТ-терапию

АСИТ лучше всего начинать в период ремиссии, когда нет активных симптомов аллергии, оптимально — за 3–4 месяца до начала сезона цветения. Для аллергии на пыльцу деревьев (береза) идеальный старт — ноябрь-январь, а для бытовых аллергенов (клещи) — в любое время года.

Как проходит АСИТ-терапия

Фото: PxHere

Процедура осуществляется в несколько этапов.

Сначала идет предварительный осмотр. Врач проводит диагностику для выявления конкретных аллергенов, вызывающих симптомы у пациента. Обычно применяются два основных метода диагностики:

  • Накожное тестирование.
  • Анализ крови на наличие специфических антител класса IgE.

Эти тесты помогают точно определить вещества, провоцирующие реакцию организма.

Сам процесс лечения заключается в последовательном увеличении доз аллергена. Постепенно введением малых количеств аллергена организм адаптируется, перестаёт остро реагировать на данное вещество, стабилизируя работу иммунной системы.

Таким образом, симптоматика уменьшается, пациент становится менее чувствительным к веществам.

Основные схемы лечения

Существует две классические схемы проведения АСИТ-терапии: классическая и сокращенная схемы.

Этапы классической включают в себя:

  1. Начинают вводить небольшие дозы аллергена, постепенно увеличивая дозу до максимальной переносимой организмом. Эта фаза продолжается несколько месяцев (не меньше четырёх).
  2. Поддерживающая фаза. Пациенту продолжают вводить максимальную переносимую дозу аллергена подкожно каждые 7–10 дней или же используют подъязычный вариант приёма препарата трижды в неделю. Длительность поддерживающей стадии составляет минимум полгода.

Другой вариант — сокращённая схема. Применяется преимущественно при лёгких формах аллергии. Этапы проведения такие же, как и классическом варианте, но короче — все процедуры занимаются 1,5 месяца.

Выбор конкретной схемы зависит от тяжести течения аллергии, возраста пациента и рекомендаций врача-аллерголога.

Подготовка к АСИТ-терапии

Для успешного прохождения терапии необходимо тщательное обследование перед началом процедур. Врач индивидуально подбирает оптимальную программу лечения для каждого ребенка, учитывая возраст, здоровье, сопутствующие заболевания и характер аллергической реакции.

Фото: abn.agecy

Обследование включает:

  • Общий анализ мочи и крови.
  • Аллергологические пробы (кожные тесты и определение уровня специфических иммуноглобулинов Е в крови).
  • Электрокардиограмму (ЭКГ).
  • Спирографию (оценку дыхательной функции).
  • Консультации узких специалистов (отоларинголога и др.) при наличии показаний.

Рекомендации перед началом приема курса:

  • За неделю прекратить приём антигистаминных препаратов и прочих лекарств против аллергии.
  • Избегать контактов с потенциальными источниками аллергенов.
  • Не включать в рацион новые продукты и напитки.
  • Ограничить контакты с незнакомыми людьми.

АЛТ — новый подход в лечении аллергии

АЛТ (Аутолимфоцитотерапия) — инновационный метод, использующий собственные клетки иммунитета пациента — лимфоциты.

Этапы лечения выглядят следующим образом:

  1. Забор небольшого количества венозной крови пациента.
  2. Выделение из крови лимфоцитов.
  3. Специальная обработка выделенных лимфоцитов.
  4. Повторное введение обработанных лимфоцитов пациенту подкожно в небольших количествах.

Такой подход помогает изменить реакцию иммунной системы, снижая гиперчувствительность к аллергенам и создавая длительную устойчивость к ним. АЛТ помогает организму адаптироваться к воздействию аллергенов и ослабляет проявления аллергических реакций.

Фото: abn.agency

Показания к применению АЛТ

Подкожная аутолимфоцитотерапия показана при различных видах аллергических заболеваний, среди которых:

  • Бронхиальная астма;
  • Рецидивирующая крапивница;
  • Поллиноз (сезонная аллергия на пыльцу растений);
  • Атопический марш (последовательное появление аллергических симптомов);
  • Аллергический ринит;
  • Другие клинические проявления аллергических реакций.

Проведение АЛТ-терапии

Лечение методом аутолимфоцитотерапии включает несколько ключевых этапов:

  1. Диагностика. Изначально проводится обследование пациента, включающее лабораторные исследования и кожные тесты для точного установления индивидуальных аллергенов и особенностей иммунного статуса.
  2. На основании полученных результатов формируется персональная программа лечения, учитывающая особенности организма пациента.
  3. Курс лечения состоит из серии инъекций подготовленных лимфоцитов, которые выполняются с установленной регулярностью, определяемой специалистом.
  4. Во время курса отслеживаются изменения клинической картины и самочувствие пациента для оценки результата и своевременной коррекции программы.
Цветение берез. Фото: Мойка78

Когда лучше начинать АЛТ-терапию

АЛТ лучше всего начинать в период ремиссии (отсутствия острых симптомов), желательно в холодное время года, если речь идет о поллинозе (сезонной аллергии).

Что выбрать: АСИТ или АЛТ

Выбор между АСИТ и АЛТ зависит от типа аллергии: АСИТ считается золотым стандартом с доказанной эффективностью против конкретных аллергенов (пыльца, клещи). Однако он требует 3–5 лет.

АЛТ — более быстрый метод, который занимает всего 3-4 недели, для лечения поливалентной аллергии, крапивницы и атопического дерматита.

Если у вас четко выявлен один аллерген (например, береза) — выбирайте АСИТ. Если аллергий много, они неясного генеза или это крапивница/дерматит — эффективнее может быть АЛТ. Решение принимает только аллерголог.
