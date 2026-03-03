Как антишпионские экраны сажают зрение

Эксперт рассказала, есть ли риск посадить зрение из-за антишпионского экрана на смартфоне.
Антишпионские экраны – дисплеи с технологией, которые ограничивают обзор с разных углов. То, что происходит на экране, видит только человек, держащий телефон.
В комментарии RuNews24.ru директор АНО «Кафедра киберспорта», соискатель РУС ГЦОЛИФК Виктория Береснева подчеркнула, что подобные экраны снижают яркость и контрастность изображения, заставляя глаза сильнее напрягаться.
Как итог – мышцы работают усерднее, поэтому устают глаза тоже быстрее. По словам эксперта, специфических исследований на тему влияния таких экранов на зрение при длительном использовании еще не проводилось.
Пока что специалисты только отмечают потенциальный риск астенопии.
Ухудшить зрение рискуют не только обладатели антишпионского экрана, но и обычные пользователи. Спасти зрение помогают регулярный отдых, моргание, сон 7-8 часов, и минимум час без гаджетов перед сном.