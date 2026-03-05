«Сохранить рассудок на старости лет»: как жить долго и счастливо

Психолог Лидия Иншина раскрыла тайны психологического долголетия, понадобится рыба и кроссовки.
В беседе с RuNews24.ru клинический психолог Лидия Иншина рассказала, как стареть телом, но оставлять мозг в рабочем состоянии вплоть до преклонных лет. По словам специалиста, пик интеллектуальной зрелости приходится на 55–60 лет, поэтому задача вполне реальная.
Есть несколько правил, чтобы сохранить рассудок здоровым до пенсии. Правило один: необходимо учиться всю жизнь. Речь идет о любой учебе – знании языков, новой профессии или просто хобби.
Второе правило подразумевает постоянное общение. Социальная изоляция увеличивает риск деменции на 23–58%. Важно постоянно разговаривать и обмениваться мыслями.
Правило третье: физическая активность. Помогут те же 30 минут прогулки или танцев.
Еще один аспект касается биологии. Мозгу нужны витамины. Поэтому лучшими друзьями станут правильные продукты: Омега-3, овощи, фрукты и рыба.
Важен и распорядок дня. Биологические ритмы должны быть налажены, чтобы тело не жило в постоянном стрессе. Сон и обед в одно и то же время – ключ к здоровью мозга.
Также важно задействовать мелкую моторику. В этом деле помогут нейрогимнастика и рукоделие. Эксперт напомнила, что на кончиках пальцев есть огромное количество нервных окончаний, которые напрямую связаны с мозгом. Мелкая моторика заставляет работать те зоны мозга, которые отвечают за речь, память и координацию.
Чтобы оставаться в глубокой старости с ясным рассудком, важно начинать прокачивать мозг с молодого возраста.