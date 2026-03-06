С 1 марта в России обновили порядок обязательной психиатрической экспертизы работников: что важно знать

С 1 марта в России вступили в силу изменения в порядке проведения обязательного психиатрического освидетельствования работников отдельных профессий.

Новые правила связаны с обновлением нормативных актов в сфере охраны труда и медицины и направлены на уточнение процедуры направления сотрудников на психиатрическую экспертизу, а также на повышение объективности медицинских решений. Изменения закреплены приказом Министерства здравоохранения и касаются прежде всего работников, деятельность которых связана с повышенной ответственностью или потенциальной опасностью для окружающих.

Что такое обязательная психиатрическая экспертиза

Обязательное психиатрическое освидетельствование — это медицинская процедура, которая проводится для работников ряда профессий, где психическое состояние напрямую влияет на безопасность труда и окружающих.

Такая проверка необходима, например, для:

  • водителей и работников транспорта;
  • спасателей и пожарных;
  • сотрудников опасных производств;
  • специалистов, работающих с электроустановками и сложным оборудованием;
  • педагогов и ряда других профессий.

Цель процедуры — убедиться, что у сотрудника нет психических расстройств или состояний, которые могут препятствовать безопасному выполнению профессиональных обязанностей.

Освидетельствование будет проводить комиссия психиатров

Одним из ключевых изменений стало уточнение порядка проведения самой экспертизы.

Теперь решение о пригодности сотрудника к работе принимается комиссией врачей-психиатров, а не одним специалистом.

Коллегиальный подход должен повысить объективность медицинского заключения и снизить вероятность ошибочных решений. Комиссия оценивает состояние человека и определяет, может ли он продолжать работать по своей профессии.

Когда работника могут направить на экспертизу

Новые правила также уточняют основания для направления сотрудника на психиатрическое освидетельствование. Теперь работодатель обязан направить работника на такую проверку, если во время обязательного периодического медицинского осмотра у него выявлены признаки возможного психического расстройства.

Направление оформляется работодателем официально и становится основанием для прохождения экспертизы в медицинской организации.

Изменения коснулись и перечня профессий

В обновлённых правилах уточнён перечень видов деятельности, для которых требуется обязательное психиатрическое освидетельствование. В частности, из списка исключили работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

При этом для допуска к такой работе по-прежнему необходимо получать медицинскую справку об отсутствии противопоказаний, включая психические заболевания и эпилепсию.

Освидетельствование проводится за счёт работодателя

Как и ранее, процедура психиатрической экспертизы проводится за счёт работодателя.

Освидетельствование является обязательным элементом системы охраны труда и направлено на предотвращение ситуаций, когда состояние здоровья работника может представлять угрозу для него самого, коллег или окружающих. Результаты экспертизы определяют, может ли сотрудник продолжать выполнять свои обязанности или ему требуется лечение, перевод на другую работу либо временное отстранение.

По данным специалистов, изменения в правилах носят в основном уточняющий и технический характер. Они не вводят принципиально новых оснований для проведения экспертизы, а лишь конкретизируют процедуру её проведения.

Основная задача обновления — сделать систему более прозрачной и обеспечить более точную оценку психического состояния работников в профессиях с повышенной ответственностью.

Зачем нужна такая процедура

Психиатрическое освидетельствование применяется в сферах, где от состояния работника зависит безопасность большого числа людей. Например, в транспортной сфере, промышленности или спасательных службах даже кратковременное ухудшение психического состояния может привести к серьёзным последствиям.

Поэтому регулярная проверка здоровья сотрудников считается важным элементом профилактики производственных аварий и несчастных случаев.

