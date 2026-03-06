С 1 марта в России обновили порядок обязательной психиатрической экспертизы работников: что важно знать

С 1 марта в России вступили в силу изменения в порядке проведения обязательного психиатрического освидетельствования работников отдельных профессий.
Что такое обязательная психиатрическая экспертиза
Обязательное психиатрическое освидетельствование — это медицинская процедура, которая проводится для работников ряда профессий, где психическое состояние напрямую влияет на безопасность труда и окружающих.
Такая проверка необходима, например, для:
- водителей и работников транспорта;
- спасателей и пожарных;
- сотрудников опасных производств;
- специалистов, работающих с электроустановками и сложным оборудованием;
- педагогов и ряда других профессий.
Цель процедуры — убедиться, что у сотрудника нет психических расстройств или состояний, которые могут препятствовать безопасному выполнению профессиональных обязанностей.
Освидетельствование будет проводить комиссия психиатров
Одним из ключевых изменений стало уточнение порядка проведения самой экспертизы.
Теперь решение о пригодности сотрудника к работе принимается комиссией врачей-психиатров, а не одним специалистом.
Коллегиальный подход должен повысить объективность медицинского заключения и снизить вероятность ошибочных решений. Комиссия оценивает состояние человека и определяет, может ли он продолжать работать по своей профессии.
Когда работника могут направить на экспертизу
Направление оформляется работодателем официально и становится основанием для прохождения экспертизы в медицинской организации.
Изменения коснулись и перечня профессий
В обновлённых правилах уточнён перечень видов деятельности, для которых требуется обязательное психиатрическое освидетельствование. В частности, из списка исключили работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
При этом для допуска к такой работе по-прежнему необходимо получать медицинскую справку об отсутствии противопоказаний, включая психические заболевания и эпилепсию.
Освидетельствование проводится за счёт работодателя
Как и ранее, процедура психиатрической экспертизы проводится за счёт работодателя.
По данным специалистов, изменения в правилах носят в основном уточняющий и технический характер. Они не вводят принципиально новых оснований для проведения экспертизы, а лишь конкретизируют процедуру её проведения.
Основная задача обновления — сделать систему более прозрачной и обеспечить более точную оценку психического состояния работников в профессиях с повышенной ответственностью.
Зачем нужна такая процедура
Психиатрическое освидетельствование применяется в сферах, где от состояния работника зависит безопасность большого числа людей. Например, в транспортной сфере, промышленности или спасательных службах даже кратковременное ухудшение психического состояния может привести к серьёзным последствиям.
Поэтому регулярная проверка здоровья сотрудников считается важным элементом профилактики производственных аварий и несчастных случаев.