В Петербурге проходит Неделя по борьбе с гепатитом C

В Петербурге продолжается Неделя борьбы с инфицированием и распространением вирусного гепатита С, в рамках которой жители города могут пройти бесплатное обследование.
Медики нередко называют гепатит С «ласковым убийцей» из-за его коварства: на протяжении многих лет вирус может незаметно разрушать печеночные клетки, не вызывая явных симптомов. Пациент зачастую узнает о своей болезни лишь столкнувшись с тяжелыми последствиями вроде цирроза или онкологии. Заведующий стационарным пунктом профилактики ВИЧ и социально значимых заболеваний в больнице имени Боткина Евгений Карнаухов пояснил, что даже после полного удаления вируса у человека, прожившего с инфекцией долгие годы, могут остаться необратимые изменения, включая цирроз, которые невозможно устранить. Именно поэтому специалисты настаивают на важности своевременного обнаружения вируса и рекомендуют проверять кровь на скрытые инфекции с периодичностью раз в год.
Впрочем, подтвержденный диагноз, как успокаивают врачи, не является фатальным. Руководитель амбулаторно-поликлинической службы клинической инфекционной больницы имени Боткина Ольга Леонова подчеркнула, что гепатит С полностью излечим. При этом она предупредила, что после излечения сохраняется риск повторного заражения, в том числе другим генотипом вируса, поэтому бдительность терять не следует. Лечение назначается только по итогам комплексного обследования, а необходимые медикаменты пациентам предоставляются за счет города. В минувшем году такую помощь получили около 3 тыс. человек.
