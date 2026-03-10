В Петербурге проходит Неделя по борьбе с гепатитом C

От /

В Петербурге продолжается Неделя борьбы с инфицированием и распространением вирусного гепатита С, в рамках которой жители города могут пройти бесплатное обследование.

Фото: pxhere
Прием желающих и забор анализов организованы на базе Клинической инфекционной больницы имени Боткина. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», что выявление заболевания на ранних стадиях дает возможность своевременно приступить к терапии, которая в городе осуществляется без взимания платы как по федеральным, так и по городским программам.

Медики нередко называют гепатит С «ласковым убийцей» из-за его коварства: на протяжении многих лет вирус может незаметно разрушать печеночные клетки, не вызывая явных симптомов. Пациент зачастую узнает о своей болезни лишь столкнувшись с тяжелыми последствиями вроде цирроза или онкологии. Заведующий стационарным пунктом профилактики ВИЧ и социально значимых заболеваний в больнице имени Боткина Евгений Карнаухов пояснил, что даже после полного удаления вируса у человека, прожившего с инфекцией долгие годы, могут остаться необратимые изменения, включая цирроз, которые невозможно устранить. Именно поэтому специалисты настаивают на важности своевременного обнаружения вируса и рекомендуют проверять кровь на скрытые инфекции с периодичностью раз в год.

Сама процедура занимает всего несколько минут. Обследование проводится бесплатно, и при желании пациента может быть анонимным. В ходе анализа кровь проверяют не только на гепатит С, но также на гепатит В, ВИЧ и сифилис. Основным путем передачи инфекции являются нестерильные инструменты, поэтому опасность могут представлять маникюрные кабинеты, парикмахерские, тату-салоны и стоматологические клиники.

Впрочем, подтвержденный диагноз, как успокаивают врачи, не является фатальным. Руководитель амбулаторно-поликлинической службы клинической инфекционной больницы имени Боткина Ольга Леонова подчеркнула, что гепатит С полностью излечим. При этом она предупредила, что после излечения сохраняется риск повторного заражения, в том числе другим генотипом вируса, поэтому бдительность терять не следует. Лечение назначается только по итогам комплексного обследования, а необходимые медикаменты пациентам предоставляются за счет города. В минувшем году такую помощь получили около 3 тыс. человек.

Мойка78 ранее рассказывала, когда и какие вакцины нужно поставить после 30 лет. В этом возрасте вакцинация необходима для укрепления иммунной системы, которая начинает ослабевать с возрастом. Прививки также помогут не подхватить серьезные инфекции, которые взрослыми переносятся сложнее, чем детьми (например, дифтерия, столбняк, коклюш).

Прокрутить вверх