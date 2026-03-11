Роспотребнадзор рассказал в Max о комарах весной

Теплая и влажная весна — наиболее благоприятные условия для формирования массовой ранней популяции комаров и досрочного выхода клещей из спячки.

Фото: pxhere
Пресс-служба Роспотребнадзора заявила в Max, что снежная и холодная зима не гарантирует «всплеска» комаров и клещей. Так ведомство опровергло распространяющееся в тг-каналах сообщение о том, что россиян предстоящей весной якобы ждет «колоссальное нашествие комаров». В адрес СМИ, кто первым опубликовал соответствующую информацию, направили запрос с просьбой предоставить ее источник.

Холодная и затяжная весна способна отсрочить активность клещей и замедлить развитие личинок комаров, сократив их численность, объясняют в Роспотребнадзоре. Быстрая сушка временных водоемов, необходимых для размножения комаров, также нарушает их жизненный цикл, уменьшая количество особей.

Однако теплая и влажная весна способствует раннему появлению большей популяции комаров и ускоренному пробуждению клещей. Условия мая и начала июня особенно важны для роста популяции комаров, тогда как клещи менее зависимы от краткосрочных изменений климата.

Роспотребнадзор постоянно отслеживает распространение и численность комаров по всей России, чтобы своевременно реагировать и проводить необходимые мероприятия по снижению риска заражения населения, подчеркнули в пресс-службе

Россиянам напомнили, что наши комары редко переносят серьезные заболевания и тропические инфекции, представляя минимальный риск для здоровья жителей.

Более того, с 2016 года действует специальная система наблюдения за численностью и распространением инфицированных комаров, охватывающая почти все субъекты РФ.

