Роспотребнадзор рассказал в Max о комарах весной

Теплая и влажная весна — наиболее благоприятные условия для формирования массовой ранней популяции комаров и досрочного выхода клещей из спячки.
Холодная и затяжная весна способна отсрочить активность клещей и замедлить развитие личинок комаров, сократив их численность, объясняют в Роспотребнадзоре. Быстрая сушка временных водоемов, необходимых для размножения комаров, также нарушает их жизненный цикл, уменьшая количество особей.
Однако теплая и влажная весна способствует раннему появлению большей популяции комаров и ускоренному пробуждению клещей. Условия мая и начала июня особенно важны для роста популяции комаров, тогда как клещи менее зависимы от краткосрочных изменений климата.
Россиянам напомнили, что наши комары редко переносят серьезные заболевания и тропические инфекции, представляя минимальный риск для здоровья жителей.
Более того, с 2016 года действует специальная система наблюдения за численностью и распространением инфицированных комаров, охватывающая почти все субъекты РФ.