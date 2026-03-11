Пересадку почки включили в ОМС

С 2026 года россияне получили возможность бесплатной пересадки почки в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Всего с января в России провели 709 трансплантационных процедур различных органов, среди которых почки составили большинство — 419 случаев, включая 27 операций у детей.
Кроме того, Готье подчеркнул, что расходы на каждую операцию составляют более 1 млн рублей, однако государство берет всю финансовую нагрузку на себя. Это касается не только самой процедуры, но также предварительного специализированного лечения, диагностики, пребывания в больнице, последующего наблюдения и медикаментов после хирургического вмешательства.
Мойка78 рассказывала, что россияне смогут по ОМС пересадить себе органы от доноров-свиней после 2030 года. Вырастить такое животное можно за 3-4 года.