Пересадку почки включили в ОМС

С 2026 года россияне получили возможность бесплатной пересадки почки в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Фото: abn.agency
Как сообщил главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, академик РАН Сергей Готье в беседе с РИА Новости, за первые два месяца услугами бесплатного донорства почек воспользовалось свыше 400 пациентов.

Всего с января в России провели 709 трансплантационных процедур различных органов, среди которых почки составили большинство — 419 случаев, включая 27 операций у детей.

Кроме того, Готье подчеркнул, что расходы на каждую операцию составляют более 1 млн рублей, однако государство берет всю финансовую нагрузку на себя. Это касается не только самой процедуры, но также предварительного специализированного лечения, диагностики, пребывания в больнице, последующего наблюдения и медикаментов после хирургического вмешательства.

Профессор особо выделил важность нововведения для специалистов отрасли и региональной медицины, поскольку отсутствие ограничений по количеству операций открывает новые перспективы профессионального роста и совершенствования медицинских технологий.

Мойка78 рассказывала, что россияне смогут по ОМС пересадить себе органы от доноров-свиней после 2030 года. Вырастить такое животное можно за 3-4 года.

