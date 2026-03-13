Диетолог Мизинова объяснила, помогут ли сахарозаменители похудеть

Переход на продукты, содержащие сахарозаменители, не является эффективным способом снижения веса.
Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, подобная альтернатива не приводит к значительному уменьшению калорийности пищи. Специалист пояснила, что если человек заменяет обычный сахар подсластителями, рассчитывая оставить для себя лазейку для употребления «вредных» сладостей, то такая стратегия не имеет смысла.
Калорийность продукта в итоге остается примерно той же, а значит, на вес это никак не повлияет. В том случае, если использование сахарозаменителей продиктовано медицинскими показаниями, например, инсулинорезистентностью или диабетом второго типа, важно учитывать состав продуктов.
Как предупредила Мизинова, даже торт с подсластителем содержит углеводы, и пациентам необходимо контролировать уровень сахара в крови.