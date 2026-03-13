ФАС раскрыла картельный сговор при поставках лекарств на 340 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель, действовавший при проведении торгов на поставку медикаментов и медицинского оборудования для нужд бюджетных учреждений здравоохранения.
Общая сумма начальных максимальных цен контрактов, в которых подозревается сговор, предварительно оценивается в 340,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. По ее информации, противоправная схема реализовывалась в ряде регионов страны. В их числе – Адыгея, Крым и Северная Осетия – Алания, Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовская область.
Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Фигурантами стали несколько коммерческих организаций: ООО «БНК», ООО «Стоматторг Групп», ООО «Медтехника Групп», ООО «Альянс Мед», а также индивидуальный предприниматель. Все они подозреваются в сговоре с целью поддержания цен на торгах.
В случае если вина компаний будет доказана, им грозят оборотные штрафы, рассчитываемые от суммы выручки участников картеля.