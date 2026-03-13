Ведомости: оплачивать таблетки от диабета предложили только тем, кто приносит экономическую пользу России

Эксперты предложили приоритетно обеспечивать по льготе лекарствами диабетиков трудоспособного возраста без инвалидности.
Шестакова пояснила, что реальная потребность в современных сахароснижающих лекарствах значительно выше — речь может идти примерно об 1 миллионе человек из 5,5 миллиона больных диабетом II типа. Однако бюджетных средств на обеспечение всех нуждающихся пока недостаточно, поэтому приоритет отдан наиболее трудоспособным пациентам, чье лечение экономически обосновано. В перспективе планируется расширять критерии отбора.
В приоритетную группу предложено включить пациентов с хронической сердечной недостаточностью (без острых событий за последние два года), хронической болезнью почек третьей и выше стадии, а также заболеваниями периферических артерий. Именно этим категориям согласно клиническим рекомендациям показаны препараты классов глифлозинов и глутидов. Например, дапаглифлозин снижает риск прогрессирования почечной недостаточности почти на 50%.
Оценить точную потребность в финансировании сложно из-за разнообразия схем лечения и разницы в ценах, отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. При этом она подчеркнула, что вложения в здоровье позволяют людям сохранять трудоспособность и качество жизни.
Эндокринолог Маргарита Белоусова пояснила, что диабет II типа требует пожизненной регулярной терапии. Перерывы в лечении снижают его эффективность, повышают риск осложнений и ухудшают прогноз. Защитное действие современных препаратов для сердца и почек реализуется именно при непрерывном приеме.
В Минздраве напомнили, что право диабетиков на льготные лекарства закреплено постановлением правительства и не зависит от наличия инвалидности. Регионы сами формируют перечни препаратов в рамках территориальных программ, но их объем должен быть не ниже минимального перечня ЖНВЛП. Обеспеченность лекарствами в настоящее время составляет 7,4 месяца. При перебоях гражданам рекомендовано обращаться на горячую линию Росздравнадзора.
