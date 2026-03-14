Онищенко вступился за цветную форму врачей, не согласившись с Володиным

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказался в поддержку разноцветной медицинской одежды.

Геннадий Онищенко. Фото: duma.gov.ru

В беседе с РИА Новости он отметил, что постоянное пребывание в однотонном белом халате негативно сказывается как на самочувствии самих врачей, так и на восприятии пациентов.

«Однотонный белый не очень позитивно влияет, когда ты все время в этом. Самому врачу ходить все время в белом и больному видеть только один цвет тоже не совсем верно»,

— пояснил Онищенко.

При этом он подчеркнул, что ключевым при выборе формы должно оставаться качество материалов: предпочтение стоит отдавать натуральным тканям, таким как хлопок.

Ранее Минздрав выпустил рекомендации, согласно которым медицинскому персоналу предлагается носить форму шести цветов в зависимости от должности. Инициатива ведомства вызвала дискуссию: председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать этот документ.

Мойка78 рассказывала, что Минздрав выступил с инициативой определить цвета для униформы медработников разных должностей. Палитра состоит из шести цветов:

  • руководство — фиолетовый;
  • врачи — темно-зеленый;
  • средний медперсонал — салатовый;
  • младший медперсонал — лавандовый;
  • административный состав — голубой;
  • работники немедицинского профиля — серый.
