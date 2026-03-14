Онищенко вступился за цветную форму врачей, не согласившись с Володиным

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказался в поддержку разноцветной медицинской одежды.
В беседе с РИА Новости он отметил, что постоянное пребывание в однотонном белом халате негативно сказывается как на самочувствии самих врачей, так и на восприятии пациентов.
«Однотонный белый не очень позитивно влияет, когда ты все время в этом. Самому врачу ходить все время в белом и больному видеть только один цвет тоже не совсем верно»,
— пояснил Онищенко.
При этом он подчеркнул, что ключевым при выборе формы должно оставаться качество материалов: предпочтение стоит отдавать натуральным тканям, таким как хлопок.
Ранее Минздрав выпустил рекомендации, согласно которым медицинскому персоналу предлагается носить форму шести цветов в зависимости от должности. Инициатива ведомства вызвала дискуссию: председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать этот документ.
Мойка78 рассказывала, что Минздрав выступил с инициативой определить цвета для униформы медработников разных должностей. Палитра состоит из шести цветов:
- руководство — фиолетовый;
- врачи — темно-зеленый;
- средний медперсонал — салатовый;
- младший медперсонал — лавандовый;
- административный состав — голубой;
- работники немедицинского профиля — серый.