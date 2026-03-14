Малышева раскрыла, какой анализ нужно сдать для долголетия

Елена Малышева назвала анализ на креатинин ключевым для долголетия.
Врач и телеведущая в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала, какой анализ помогает продлить годы здоровой жизни. По ее словам, следить за состоянием почек необходимо, в частности, сдавать анализ на креатинин.
Медик сослалась на исследование, которое проводилось с 1985 по 2020 год. Ученые изучали, какие показатели были в норме у людей, доживших до 100 лет. На основе этих данных составили перечень так называемых анализов долголетия.
«Таким образом сложился перечень анализов долголетия. (…) Это анализ, говорящий о состоянии почек. (…) Анализ на креатинин»,
— пояснила Малышева.
Она добавила, что повышенный уровень креатинина сигнализирует о плохой работе почек и требует консультации врача.
