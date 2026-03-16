В Новосибирской области режим ЧС из-за вспышки бешенства среди скота

От /

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Новосибирской области в связи с распространением бешенства и пастереллеза среди сельскохозяйственных животных.

Фото: abn.agency

Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

По его словам, такая мера позволит более эффективно координировать действия служб и оперативно контролируют перемещение скота и животноводческой продукции. Последние очаги заболеваний зафиксировали в начале марта — более десяти дней назад. При этом в грaницах уже обработанных очагов новых вспышек не выявлено.

Министр также подчеркнул, что введение режима ЧС не повлияет на наличие говядины в продаже — дефицита мяса не ожидается.

8 марта Мойка78 рассказывала, что в нескольких районах Новосибирской области в подсобных хозяйствах начали изымать и уничтожать домашний скот из-за резкого заболевания бешенством и животных.

Как заявили в региональном министерстве сельского хозяйства, владельцам выплатят компенсацию. Угрозы для жизни и здоровья людей нет. С начала года в регионе выявили 42 очага бешенства. Карантин был объявлен в пяти районах Новосибирской области.

Прокрутить вверх