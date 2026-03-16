В Новосибирской области режим ЧС из-за вспышки бешенства среди скота

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Новосибирской области в связи с распространением бешенства и пастереллеза среди сельскохозяйственных животных.
Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.
Министр также подчеркнул, что введение режима ЧС не повлияет на наличие говядины в продаже — дефицита мяса не ожидается.
8 марта Мойка78 рассказывала, что в нескольких районах Новосибирской области в подсобных хозяйствах начали изымать и уничтожать домашний скот из-за резкого заболевания бешенством и животных.
Как заявили в региональном министерстве сельского хозяйства, владельцам выплатят компенсацию. Угрозы для жизни и здоровья людей нет. С начала года в регионе выявили 42 очага бешенства. Карантин был объявлен в пяти районах Новосибирской области.