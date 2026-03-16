Как правильно переобуться с зимней обуви на весеннюю, чтобы не навредить стопе

Резкая смена обуви с зимней на весеннюю может обернуться негативные последствиями для здоровья ступней.

Чтобы этого не произошло, переобуваться нужно постепенно, сообщил ортопед Роман Бодьо в беседе с 360.ru.

По его словам, зимой ноги находятся в условиях повышенной фиксации из-за теплой обуви, она снижает подвижность суставов и чувствительность к поверхности, мышцы работают меньше.

Весной же стопе приходится заново адаптироваться к обычной ходьбе. Наибольшую опасность в этот момент представляет обувь на плоской подошве: балетки, эспадрильи, шлепанцы и кеды без амортизации. В таких моделях нагрузка на связки и сухожилия резко возрастает.

Среди других опасных последствий — обострение плоскостопия, быстрая утомляемость и отеки, воспаление сухожилий.

Идеальная демисезонная обувь для того, чтобы переобуться с зимних сапог должна иметь умеренно жесткую подошву, хорошо фиксировать пятки, а также обладать амортизацией.

По словам ортопеда, сначала сменить сапоги можно на кроссовки, у которых есть жесткий задник и плотная подошва. Следующий шаг — облегченные кроссовки или лоферы. Далее уже можно переходить на мягкую летнюю обувь.

