Косметолог рассказала, нужен ли ранний ботокс для профилактики морщин

Делать ранние инъекции ботокса для предотвращения морщин бессмысленно, а в некоторых случаях даже опасно, рассказала косметолог Ирина Быстрова.
Специалист отметила, что ботокс предотвращает чрезмерную активность мимических морщин и образование стойких заломов. При этом молодые пациенты стремятся сохранить молодость, внешность и избежать изменений в будущем.
«Хотя серьезные побочные эффекты редки, существует риск аллергических реакций, асимметрии лица и других нежелательных последствий»,
— рассказала косметолог.
По ее словам, в решении ставить первый ботокс главное — оценить состояние кожи и поймать момент, когда появляются первые устойчивые изменения: межбровные морщины, горизонтальные линии и гусиные лапки у глаз.
Также в уходе важно использовать увлажняющие кремы, сыворотки и тоники — все это поможет предотвратить появление морщин.