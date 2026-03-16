Косметолог рассказала, нужен ли ранний ботокс для профилактики морщин

Делать ранние инъекции ботокса для предотвращения морщин бессмысленно, а в некоторых случаях даже опасно, рассказала косметолог Ирина Быстрова.

По ее словам, процедура может вызвать асимметрию лица. Кроме того, ранний ботокс может привести к снижению чувствительности к препарату, передает News.ru.

Специалист отметила, что ботокс предотвращает чрезмерную активность мимических морщин и образование стойких заломов. При этом молодые пациенты стремятся сохранить молодость, внешность и избежать изменений в будущем.

«Хотя серьезные побочные эффекты редки, существует риск аллергических реакций, асимметрии лица и других нежелательных последствий»,

— рассказала косметолог.

По ее словам, в решении ставить первый ботокс главное — оценить состояние кожи и поймать момент, когда появляются первые устойчивые изменения: межбровные морщины, горизонтальные линии и гусиные лапки у глаз.

Быстрова заключила, что перед ранними уколами ботокса необходимо тщательное обследование и консультация врача. Косметолог обратила внимание на то, что регулярный уход за кожей, который включает очищение и пилинг, гораздо полезнее.

Также в уходе важно использовать увлажняющие кремы, сыворотки и тоники — все это поможет предотвратить появление морщин.

