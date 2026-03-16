Некроз и асимметрия: с чем можно столкнуться после похода к косметологу 

Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, к каким последствиям могут привести ошибки в кабинете у косметолога.
Врач объяснил, что некроз — это процесс отмирания клеток, он может возникнуть из-за неправильного введения препарата или его избытка. Чтобы восстановить ткань, потребуется помощь хирурга.
Также нередки ситуации, когда филлер вводят под кожу для коррекции лица. Здесь пациенты могут столкнуться с образованием неэстетичных комочков и асимметрии. Ошибки могут быть связаны с недостатком опыта у косметолога.
«К сожалению, многие косметологи — это люди, которые окончили лишь краткосрочные курсы, не имея полноценного медицинского образования»,
— заявил хирург.
Медик вспомнил и популярные в прошлом «золотые нити», которые сейчас привели ко многим осложнениям. Со временем они могут образовывать рубцовые изменения в тканях.
Теперь, чтобы удалить нити и вернуть коже нормальный вид, может также потребоваться серьезная работа хирургов.