Онколог Бамматов: беременность и роды снижают риск развития рака груди и яичников

Беременность и роды могут снизить риски развития рака молочной железы и яичников благодаря изменению гормонального фона, сообщил врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов.
Он в беседе с News.ru объяснил, что это объясняется длительными изменениями уровня эстрогена и пролактина в организме женщины, а также сокращением числа овуляций в течение жизни.
«Ранняя беременность до 25 лет и кормление грудью на протяжении первых месяцев жизни ребенка особенно выраженно уменьшают канцерогенные риски»,
— заявил врач.
До этого дерматолог перечислила процедуры, которые, напротив могут спровоцировать развитие рака. Главные из них — посещение солярия и прохождение фототерапии. Врач объяснила, что ультрафиолет — один из главных рисков развития онкологии, увлечение солярием до 30 лет повышает риск развития меланомы.