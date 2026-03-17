Мишустин: в ОМС включат новые методы борьбы с раком

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россияне вскоре смогут получить еще больше методов борьбы с онкологией бесплатно.
По словам премьер-министра, в список внесут CAR-T-клеточную терапию, пептидный метод, РНК и другие методы борьбы с онкологическим заболеваниями.
Услуги будут покрываться государственными гарантиями в ОМС. Соответствующее заявление Мишустин сделал во время посещения НМИЦ гематологии, передает РИА Новости.
О CAR-T-терапии можно поговорить подробнее. Благодаря данной технологии клетки иммунной системы пациента учат находить и уничтожать раковые клетки. Чтобы организм научился данной схеме, у конкретного пациента забирают Т-лимфоциты. Далее их генетически изменяют, растят, а после – вводят в тело человека.
В феврале Мишустин также заявил, что включат в ОМС и вакцины от рака.
Борьба с заболеванием продолжается. Ранее в ФМБА сообщили о готовности трех пептидных вакцин против колоректального рака. Тестируется препарат «Энтеромикс» для иммунотерапии онкологических заболеваний.
Некоторые изменения, которые преодолевает организм, позволяют снизить вероятность рака. Мойка78 рассказывала, что на подобное могут рассчитывать матери – беременность и роды снижают риски развития рака молочной железы и яичников.