«Весна уже в воздухе»: как побороть аллергию на пыльцу

Специалист дала несколько советов для тех, кто «неровно дышит к весне». Как облегчить жизнь с аллергией на пыльцу?
Первыми на «весну в воздухе» реагируют аллергики. У них обычно это выражается в отеке век, зуде, насморке и слезотечении. Главные виновники – пыльца ольхи и орешника.
Симптомы ОРВИ и аллергии схожи. По словам медика, для последней не характерны боль в горле и повышение температуры тела выше 37 градусов.
Еще один совет – установить очиститель поступающего с улицы воздуха в жилище. Спать с открытым окном тоже не стоит, лучше проветривать помещение в одном конце квартиры, а отдыхать в другом.
Перед сном важен душ, чтобы смыть пыльцу. По этой же причине врачи советуют умываться четыре-пять раз в день.
Нельзя есть мед, прополис, яблоки, груши, вишню, клубнику, сливы и абрикосы, орехи и все препараты растительного происхождения. Меньше стоит и гладить домашних питомцев.
Медики подчеркивают, что точно определить причину аллергии может только врач. Затягивать с лечением не нужно.