«Весна уже в воздухе»: как побороть аллергию на пыльцу

От /

Специалист дала несколько советов для тех, кто «неровно дышит к весне». Как облегчить жизнь с аллергией на пыльцу?

Пыльца. Жанровое фото: pxhere
Как отмечает 360.ru., весна во многих регионах пришла в этом году пораньше. В Москве и Подмосковье сезон весенней аллергии уже стартовал из-за пыльцы, которую заносит из южных регионов.

Первыми на «весну в воздухе» реагируют аллергики. У них обычно это выражается в отеке век, зуде, насморке и слезотечении. Главные виновники – пыльца ольхи и орешника.

Заведующая отделением частной клиники Оксана Шабалина отмечает, что чем теплее воздух, тем больше концентрация пылевых зерен во вдыхаемом воздухе. К концу апреля присоединяется цветение дуба и березы, на которую реагирует уже около 80% всех пациентов.

Симптомы ОРВИ и аллергии схожи. По словам медика, для последней не характерны боль в горле и повышение температуры тела выше 37 градусов.

Чтобы не страдать от симптомов, медики советуют начинать принимать антигистаминные препараты за две недели до предполагаемого цветения.

Еще один совет – установить очиститель поступающего с улицы воздуха в жилище. Спать с открытым окном тоже не стоит, лучше проветривать помещение в одном конце квартиры, а отдыхать в другом.

Также важно окружить себя спреями в нос – флакончик должен быть под рукой. Именно спреи препятствуют проникновению пыльцы на слизистую.

Перед сном важен душ, чтобы смыть пыльцу. По этой же причине врачи советуют умываться четыре-пять раз в день.

Врач-аллерголог, пульмонолог Красногорской больницы Елена Пятикова же отметила, что аллергикам стоит внимательно смотреть в свою тарелку и исключить ряд продуктов в период активного цветения.

Нельзя есть мед, прополис, яблоки, груши, вишню, клубнику, сливы и абрикосы, орехи и все препараты растительного происхождения. Меньше стоит и гладить домашних питомцев.

Медики подчеркивают, что точно определить причину аллергии может только врач. Затягивать с лечением не нужно.

Прокрутить вверх