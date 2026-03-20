«Диабет может стать эпидемией»: Голикова обеспокоена ростом заболевших в 2025 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают беспокойство.
Свое заявление Голикова сделала на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора 20 марта. По словам спикера, болезнь угрожает превратиться в эпидемию.
Ключевая причина роста заболевших недугом – пищевые привычки населения. Точная статистика новых пациентов, вынужденных контролировать сахар, пока не озвучена.
Тем временем оплачивать таблетки от диабета предложили только тем, кто приносит экономическую пользу России. С инициативой выступили в НМИЦ эндокринологии им. Дедова.
В Минздраве же напомнили, что право диабетиков на льготные лекарства закреплено постановлением правительства и не зависит от наличия инвалидности.
О пациентах, которые должны контролировать сахар, заботится государство. Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 1 апреля включить в «белые списки» Минцифры сервисы, помогающие диабетикам.