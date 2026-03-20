«Диабет может стать эпидемией»: Голикова обеспокоена ростом заболевших в 2025 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают беспокойство.

Татьяна Голикова. Архивное фото: официальный сайт правительства РФ
Свое заявление Голикова сделала на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора 20 марта. По словам спикера, болезнь угрожает превратиться в эпидемию.

Ключевая причина роста заболевших недугом – пищевые привычки населения. Точная статистика новых пациентов, вынужденных контролировать сахар, пока не озвучена.

Тем временем оплачивать таблетки от диабета предложили только тем, кто приносит экономическую пользу России. С инициативой выступили в НМИЦ эндокринологии им. Дедова.

В Минздраве же напомнили, что право диабетиков на льготные лекарства закреплено постановлением правительства и не зависит от наличия инвалидности.

О пациентах, которые должны контролировать сахар, заботится государство. Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 1 апреля включить в «белые списки» Минцифры сервисы, помогающие диабетикам.

