Гинцбург: персонализированные вакцины от рака получат сразу два онкобольных пациента

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разрабатывают две индивидуальные мРНК-вакцины для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.
Как сообщил ТАСС научный руководитель центра Александр Гинцбург, уже синтезирована первая персонализированная онковакцина. В ближайшие недели будет идти контроль препарата, после чего его сможет получить первый пациент. Одновременно идёт синтез вакцины для второго больного.
Препарат «Неоонковак», предназначенный для терапии меланомы, создан Национальным медицинским исследовательским центром радиологии Минздрава России совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в НМИЦ гематологии заявил, что в ближайшем будущем CAR-T-клеточная терапия и другие современные методы лечения онкологических заболеваний будут включены в программу государственных гарантий и станут доступны по ОМС. В ОМС включат и вакцины от рака.
Добровольцев для исследования индивидуальной мРНК-вакцины нашли еще в феврале 2025 года. Производства одной дозы выйдет в сумму порядка 300 тысяч рублей, но пациентам платить за вакцину не придется.