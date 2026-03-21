В России расширили медпомощь беременным и роженицам

Беременные и роженицы в России получат дополнительные меры медподдержки.
В ведомстве пояснили, что обновленный порядок оказания помощи по профилю «акушерство и гинекология» расширил функции женских консультаций. Теперь за весь период наблюдения будущим матерям положено не менее двух консультаций медицинского психолога.
Также введено наблюдение за родильницами в послеродовой период врачом-акушером-гинекологом. При необходимости женщину направляют на психологическое консультирование для профилактики, раннего выявления и лечения осложнений после родов.
Кроме того, приказом Минздрава утвержден послеродовой патронаж на дому в течение 14 дней после выписки из роддома в случае, если женщина не посетила женскую консультацию. В ходе патронажа медики проводят осмотр, оценивают состояние родильницы, собирают жалобы и анамнез, измеряют артериальное давление и температуру, а также выдают направления к профильным специалистам или на обследования.
Мойка78 рассказывала, что рекомендации Минздрава о направлении женщин, не планирующих иметь детей, к психологу требуют доработки с учётом различных жизненных обстоятельств. В рекомендациях просят предусмотреть исключения для случаев, когда женщина по состоянию здоровья не может иметь детей.
Ранее Минздрав РФ обновил рекомендации по репродуктивной диспансеризации. При ее прохождении женщинам предстоит заполнить анкету, в которой есть вопрос о планируемом количестве детей. Если пациентка укажет, что не собирается рожать, ее могут направить к медицинскому психологу. Цель такой консультации — формирование позитивного отношения к материнству.