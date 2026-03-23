COVID-19 отступает, но вариант «Стратус» таит особую угрозу

Пандемия COVID-19 постепенно отходит на задний план, но один из вариантов заболевания – «Стратус» – может сильно навредить россиянам весной.
В беседе с RuNews24.ru врач, эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Ольга Рублева отметила, что вариант COVID-19 не новый, но угрозу он все-таки несет.
Частым осложнением становится не только пневмония, но и осложнения на различные органы и системы работы организма.
Чаще всего у пациентов отмечают повышение свертываемости крови и образование тромбов. У кого-то выявляют поражение сердца, что может обернуться серьезными проблемами для людей с хроническими болезнями данной системы.
По словам эксперта, пока что заболевших COVID-19 не так много – риск пандемии низкий. Однако следует быть бдительными и соблюдать элементарные правила гигиены: мыть руки, избегать массового скопления людей и носить маски при потребности.