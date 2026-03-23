Роспотребнадзор призвал петербуржцев налечь на зеленый лук, петрушку, черемшу и щавель

Петербуржцам посоветовали добавить в рацион весеннюю зелень.
В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, какие продукты помогут поддержать организм в межсезонье. Специалисты рекомендуют включить в мартовское меню свежую зелень, которая богата витаминами и полезными веществами. В ведомстве выделили несколько витаминных чемпионов.
- Петрушка содержит витамин С, калий и антиоксиданты. Ее советуют добавлять в салаты, супы или смузи для укрепления иммунитета.
- Зеленый лук является источником витаминов А, С и К. Его рекомендуют использовать в омлетах или добавлять в творог — это придаст блюдам пикантности и принесет пользу здоровью.
- Черемша, которую также называют диким чесноком, богата витаминами, фитонцидами и эфирными маслами. Эти вещества помогают бороться с вирусами и укрепляют иммунную систему. Зелень идеально подходит для салатов и соусов.
- Щавель, одна из первых весенних культур, содержит витамины С, В1, К, а также магний и железо. Из него можно приготовить зеленый борщ или добавить в салат для легкой кислинки.
В Роспотребнадзоре отметили, что в межсезонье организм особенно нуждается в витаминной поддержке. Зелень помогает укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и зарядиться энергией. Специалисты советуют не ждать, когда на улице зазеленеет трава, а уже сейчас отправляться в магазин за зеленью.
Ранее Мойка78 рассказывала, что свежая зелень — это не только ароматное дополнение к блюдам, но и мощное натуральное средство для профилактики и даже лечения ряда заболеваний. Разбираемся, что и как лечит определенный вид зелени.