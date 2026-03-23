В Петербурге заработали бесплатные флюорографы для проверки на туберкулез

В честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом петербургский туберкулезный диспансер организует профилактические мероприятия в период с 23 марта по 3 апреля. Для жителей города будет работать мобильный флюорографический комплекс.
Пройти обследование в передвижном пункте можно с 11:00 до 14:00, однако время работы может сокращаться по техническим причинам. График размещения комплекса:
- 24 марта — Малая Садовая улица, 1/25;
- 25 марта — у станции метро «Озерки»;
- 26 марта — у четвертого выхода станции метро «Комендантский проспект»;
- 27 марта — у станции метро «Проспект Большевиков»;
- 30 марта — у станции метро «Политехническая»;
- 1 апреля — Пражская улица, 46 (администрация Фрунзенского района);
- 3 апреля — на парковке гипермаркета «Окей» на улице Партизана Германа.
Кроме того, 24 марта с 09:00 до 16:00 пройти профилактический осмотр можно в диспансерных отделениях Красногвардейского (улица Бестужевская, 48к1), Кировского (улица Оборонная, 35) и Центрального (улица Мытнинская, 14) районов. При себе необходимо иметь паспорт граждaнина России. Обследование проводится для лиц старше 18 лет.