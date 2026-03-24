Мишустин: в России сформируют перечень стратегически значимых лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, определяющий правила и критерии формирования списка стратегически важных лекарственных средств.
Лекарства, включенные в перечень, будут полностью производиться на территории России. Для таких препаратов предусмотрена государственная поддержка производителей, а также приоритетное право при проведении государственных закупок.
Ранее Мойка78 рассказывала, что оплачивать таблетки от диабета предложили только тем, кто приносит экономическую пользу России. Эксперты пояснили, что реальная потребность в современных сахароснижающих лекарствах значительно выше — речь может идти примерно об 1 миллионе человек из 5,5 миллиона больных диабетом II типа. Но при этом бюджетных средств на обеспечение всех нуждающихся недостаточно, поэтому приоритет нужно отдать наиболее трудоспособным пациентам, чье лечение экономически обосновано.